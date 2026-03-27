Shane Baz firma extensión con los Orioles por 5 años y 68 millones de dólares

En los últimos siete meses, los Orioles han demostrado una mayor disposición a asumir compromisos financieros a largo plazo. Y ahora, lo han vuelto a hacer.

Baltimore anunció el viernes que ha llegado a un acuerdo para extender el contrato del lanzador derecho Shane Baz por cinco años . El acuerdo, valorado en 68 millones de dólares, según informó una fuente a MLB.com, se convertiría en el contrato más grande otorgado a un lanzador en la historia de los Orioles (y el quinto más grande en general).

“Este acuerdo con Shane nos impulsa a seguir creando un equipo de primer nivel. Agradecemos a Shane su compromiso con Baltimore, los Orioles y nuestra gran afición”, declaró el propietario mayoritario, David Rubenstein, en un comunicado. “También agradecemos a Mike Elias y al grupo de operaciones de béisbol por ayudarnos a que Shane siga siendo un Oriole durante muchos años más”.

Baz se une al receptor Samuel Basallo y al primera base Pete Alonso como jugadores de los Orioles con contrato hasta al menos la temporada 2030. Basallo firmó una extensión de ocho años y 67 millones de dólares el 22 de agosto, mientras que Alonso firmó un contrato de cinco años y 155 millones de dólares el 11 de diciembre .

El acuerdo para Baz comienza ahora y cubre sus años restantes de arbitraje (2027 y 2028), además de rescindir dos años como agente libre (2029 y 2030). El jugador de 26 años no lleva mucho tiempo en la organización, ya que llegó a los Orioles en un intercambio el 19 de diciembre que envió a cuatro prospectos y una selección de la Ronda A del Draft de Equilibrio Competitivo de 2026 (número 33 en general) a los Rays.

“Nos entusiasmó enormemente haber adquirido a un lanzador del talento de Shane durante la temporada baja y estamos encantados de haber llegado a un acuerdo a largo plazo para que permanezca en Baltimore”, declaró Mike Elias, presidente de operaciones de béisbol, en un comunicado. “Nuestro grupo propietario, liderado por David Rubenstein, continúa brindando apoyo y recursos a nuestra organización mientras buscamos el éxito constante en el terreno de juego”.

Baz tiene previsto debutar con Baltimore el domingo contra los Twins, cuando abrirá el último partido de la serie inaugural de tres juegos en Camden Yards. Tuvo una impresionante primera pretemporada con los Orioles, registrando una efectividad de 2.61 con 14 ponches en 10 1/3 entradas en tres aperturas de exhibición.

Baz, seleccionado en la primera ronda del Draft de los Pirates en 2017, fue traspasado a los Rays como parte del intercambio de Chris Archer el 31 de julio de 2018. Tuvo problemas para mantenerse sano al principio de su etapa con Tampa Bay, realizando solo 23 aperturas en las Grandes Ligas entre 2021 y 2024 y perdiéndose toda la temporada de 2023 tras someterse a una cirugía Tommy John en septiembre de 2022.