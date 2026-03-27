José Ramírez es exaltado al Salón de la Fama del automovilismo

En una ceremonia marcada por la solemnidad y el reconocimiento a una trayectoria ejemplar, la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), presidida por Adriano Abreu Sued, exaltó al comunicador y propulsor del deporte de motor José del Carmen Ramírez Oviedo al Salón de la Fama del Automovilismo Nacional, durante la gala de premiación 2026 celebrada en un majestuoso hotel de la capital.

Ramírez vivió el momento acompañado de su esposa, Emma Belliard, y sus seis hijos, Aquiles, Jéssica, Gloria, José Iván, Ivanna y Emma Jose, en una noche que trascendió lo protocolar para convertirse en un tributo íntimo a una vida consagrada al desarrollo del automovilismo dominicano.

Su nombre está intrínsecamente ligado a la evolución del deporte de motor en la República Dominicana. Desde sus inicios en 1986 como piloto de dragueo en la categoría 0–2000cc modificada, en una etapa donde el automovilismo carecía de estructuras formales, Ramírez se destacó no solo por sus victorias en escenarios como Santo Domingo, Santiago y San Juan, sino por su visión de futuro en un entorno aún en construcción.

Esa visión lo llevó a convertirse en pieza clave en la organización del deporte. Fue creador, socio fundador y presidente del Club de Dragueo Santo Domingo entre 1987 y 1988, iniciativa que sentó bases fundamentales para el desarrollo de campeonatos organizados en el país, aportando orden y continuidad a una disciplina en crecimiento.

Sin abandonar su vínculo con la pista, encontró en la comunicación un canal estratégico para impulsar el automovilismo. La creación y conducción de espacios como AUTOSEMANA, CARRERA y MOTORSPORTS, así como su labor como analista en radio, televisión y prensa, lo posicionaron como una de las voces más influyentes del sector. También fue columnista exclusivo del decano de la comunicación el LISTÍN DIARIO, con su artículo “Como Lo Veo” donde daba una opinión clara y veraz del deporte.

Su impacto también se extendió al plano organizativo y técnico. En 1994 lideró la creación del primer campeonato del Club Dominicano de Corredores de Circuito, además de desempeñarse como coordinador general de Cumbre Racing y director de carreras en campeonatos nacionales de autos y motocicletas. Su experiencia trascendió fronteras al integrarse en la organización de los GT Marlboro de las Américas (1995–1996) y al dirigir el Panamericano de Kartismo de 1998 en Santiago.

En etapas más recientes, Ramírez ha continuado aportando desde el ámbito institucional como comisario deportivo, comisario presidente en competencias de circuito y del GT Challenge de las Américas, además de su rol en la Comisión de Apelación de la federación y como director de la Escuela de Formación de Voluntarios y Oficiales. Su impulso a la reactivación del Santo Domingo Auto Club, Inc. reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el relevo generacional del automovilismo.

La exaltación de José del Carmen Ramírez Oviedo representa más que un reconocimiento individual: es la validación de una trayectoria que ha dejado huellas en cada nivel del deporte y en esta ocasión la exaltación también incluyó como inmortales a Carlos Lazaron García Nieto y los hermanos Roberto Khon y Ruddy Khon.