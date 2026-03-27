Demandan a Kelvin Cruz, lío por deuda Panam del 2003

Una demanda por daños y perjuicio ha sido depositada en los tribunales del país contrael actual Ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz.

A Cruz se le acusa de “desacato” de una decisión de la Camara Civil y Comercial de SantoDomingo que ordena a a pagar una deuda del Estado, relacionada con trabajos de construcción en los Juegos Panamericanos del 2003, montados en Santo Domingo.

El Consorcio Jantesa Casalca Disconsa, representada por el doctor Zacarías Payano, apoderò a la Cámara Civil y Comercial, del Juzgado de Primera Instancia y solicitò la condena del Ministro y el pago de 30 millones de pesos, de acuerdo a nota entrega a Listin Diario.

Zacarias Payano espera que el actual ministro cumpla.Fuente externa

. “El Consorcio Jantesa, Casalca Disconsa hace esta demanda una demanda al ministro de Deportes, ingeniero Kevin Cruz, en reparación de daños y perjuicios, por desacato de la sentencia firme de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, número 0030-1643-2023 SSEN- 00934, de fecha 31 de octubre de 2023, por obras no pagadas de los Juegos Panamericanos del 2003” dice la nota del abogado..

Y agrega que “Dicha decisión había condenado al Ministerio de Deportes a pagar a favor de los demandantes la suma de un millón trescientos sesenta y siete mil quinientos 15 dólares con 38/100 (US$1, 367, 515.38) más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de interés mensual compensatorio, desde junio 2023 hasta el saldo total, lo cual, asciende al mes de enero 2026 a dos millones, tres mil cuatrocientos 10 dólares con 01/100

(US$2,003,410.01)”.

Mediante la citada sentencia del 31 de octubre del 2023, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, condenó al Ministerio de Deportes a pagarle a la citada empresa la suma de ochenta y dos millones de pesos, por obras no pagadas de los Juegos Panamericanos del 2003, celebrados en el pais.

En tal sentido, el Consorcio Jantesa Casalca Disconsa apoderó a la Cámara Civil y Comercial , del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y solicita la condena de Kelvin Cruz y al pago de treinta millones de pesos (30,000,000.00) como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados, acorde con los artículos 1382 y 1383 del Código Civi.

La firma demandante, representada por el doctor Payano, sostuvo que el ingeniero Kelvin Cruz fue intimado en tres ocasiones, e hizo caso omiso a las mismas, por lo que ha comprometido su responsabilidad civil, “De conformidad con las disposiciones del articulo 148 de la Constitución de la República”.

Dicho artículo dispone que las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes, serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.

A juicio del Consorcio Jantesa Casalca Disconsa, el ingeniero Cruz tenia la opción de pagar directamente, o remitir la solicitud de pago al Ministerio de Hacienda, lo que tampoco hizo.

“Ese artículo sostiene que las sentencias dictadas por organos jurisdiccionales que condenen al Estado, al Distrito Nacional, los municipios, los Distritos Municipales y organismos autónomos o descentralizados no financieros, al pago de sumas de dinero, una vez adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, serán satisfechas con cargo a la partida presupuestaria de la entidad pública afectada con la sentencia”dice la nota de Payano..

En la sentencia, que ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el tribunal acogió como buena y válida la demanda sobre cobro de valores, por concepto de ejecución de proyecto de reconstrucción del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, Velódromo, Pabellón de Gimnasia, Pesas y Boxeo, Areas Exteriores y Construcción de Estadio de Beisbol, realizado en el marco de los XIV Juegos Panamericanos, efectuados en nuestro país en el año 2003.