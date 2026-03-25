Técnicos internacionales de Ciclismo harán levantamiento de pista y ruta

Los técnicos de ciclismo de ruta y pista Jorge Mauricio Vargas y Hernando Zuluaga visitarán esta capital para evaluar los lugares donde se efectuarán las competencias de ese deporte en el marco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Vargas y Zuluaga llegan este jueves y permanecerán hasta el sábado en una labor de inspección.

Ambos técnicos serán acompañados por el profesor Nelson Ramírez, encargado de la unidad de desarrollo y capacitación de la Gerencia Técnica de los juegos.

Los especialistas estarán evaluando las rutas que se tiene previsto realizar para los eventos de ciclismo, lo mismo que las facilidades del velódromo.

Para este jueves se tiene previsto realizar un recorrido por el velódromo a partir de las 9:00 de la mañana, una hora después se trasladarán al Mirador Sur donde se tiene proyectado realizar las competencias de ciclismo contra el reloj y luego al Malecón (avenida George Washington).

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto.