Chaqueta del equipo dominicano en el Clásico Mundial es vendida por más de 110 mil dólares

El jacket o chaqueta que los jugadores de República Dominicana usaron para celebrar los cuadrangulares en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 alcanzó 266 ofertas en la subasta organizada por la MLB.

El mejor postor terminó pagando $110,060.00.

Los fondos recaudados por esta subasta están destinados a la Fundación Boomstick 23. Organización del pelotero dominicano Nelson Cruz, quien brinda apoyo a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social a través del deporte.

En la descripción de la página web de Grandes Ligas no se especifica quien fue la persona que adquirió la prenda de vestir en este precio, tras una subasta que se inició el pasado 17 de marzo y concluyó este martes 24 pasadas las 8:00 de la noche.

Se recuerda que en la parte trasera de esta chaqueta se encuentran escritos los apellidos y apodos de varios de los jugadores que participaron en el clásico.

La chaqueta tiene el diseño de los colores de la bandera de República Dominicana (azul, rojo y blanco), el logo del Clásico Mundial de Béisbol y un mapa de República Dominicana que tiene escrita la palabra ¡Plakata!