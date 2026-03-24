Los Yankees versus los Gigantes en la apertura de la campaña de Grandes Ligas

La temporada 2026 de las Grandes Ligas arranca este miércoles 25 de marzo con un plato fuerte, los Yankees enfrentan a los Giants en el Oracle Park. Pero no será un juego cualquiera. Por primera vez, el béisbol de Grandes Ligas se mete de lleno en el mundo del streaming con una transmisión en vivo por Netflix, marcando un antes y un después en cómo se consume este deporte.

Duelo de ases: Fried vs Webb

Logan Webb es un veterano quien ha sido uno de los lanzadores màs consistentes de las Grandes Ligas.Fuente externa

El primer lanzamiento tendrá un toque de élite. Max Fried abrirá por los Yankees, mientras Logan Webb hará lo propio por los Giants. Ambos llegan con números sólidos y reputación de consistencia.

Fried, zurdo dominante, viene de una campaña con efectividad de 2.86, mientras Webb mantiene su estatus de as con varias temporadas superando las 200 entradas. El choque promete ser cerrado, con dos lanzadores que inducen roletazos y limitan el daño.

Los Yankees potentes vs unos Giants renovados

Nueva York llega con su artillería pesada encabezada por Aaron Judge, candidato constante al MVP, acompañado por nombres como Giancarlo Stanton y Cody Bellinger. El equipo mantiene una base sólida tras liderar varias estadísticas ofensivas en 2025.

En cambio, San Francisco presenta cara nueva con Tony Vitello como mánager, un movimiento inédito al saltar directo del béisbol universitario a las Grandes Ligas. Además, piezas como Luis Arráez y Harrison Bader buscarán marcar diferencia desde el inicio.

Rivalidad con sabor

a clásico eterno

Yankees y Giants arrastran una de las rivalidades más icónicas del béisbol, con raíces que se remontan a 1903 cuando ambos compartían Nueva York. Aunque se separaron geográficamente en 1958, la chispa nunca se apagó. En la era moderna, los Yankees dominan el historial 16-8, pero los Giants han demostrado que no se achican, como lo dejaron claro la temporada pasada al imponerse 2-1 en su serie más reciente.

Netflix entra

al diamante

El gran giro está fuera del terreno. Netflix transmitirá el primer juego, con figuras como Albert Pujols y Anthony Rizzo en el análisis previo. Esta apuesta busca atraer nuevas audiencias y modernizar la experiencia del fanático.