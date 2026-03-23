Más de 80 dominicanos proyectan iniciar en rosters de Grandes Ligas el día inaugural

Más de 80 dominicanos proyectan estar dentro de los rosters de los 30 equipos de Grandes Ligas de cara al día inaugural de sus respectivos conjuntos.

Jugadores como Juan Soto, José Ramírez, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado lideraran la camada de 82 dominicanos, de acuerdo con el portal FanGraphs, que estarán en el listado de los equipos de Grandes Ligas una vez arranque la temporada regular este jueves.

Los equipos con más dominicanos serán los Padres, los Mets y los Marlins con seis cada uno; mientras que los Mellizos de Minnesota no contarán con ninguno en su nómina para iniciar la campaña.

Ese listado no incluye a unos 12 dominicanos que, al menos, empezaran la temporada en la lista de lesionados.

A continuación el listado de los dominicanos por equipo:

Orioles

1. Samuel Basallo – Designado

2. Leodys Taveras – Jardinero / banca

Red Sox

1. Brayan Bello – Abridor

Yankees

1. Austin Wells – Catcher

2. Amed Rosario – Utility banca / jugará tercera base ante zurdos

3. Camilo Doval – Relevista

4. Luis Gil – Relevista

Rays

1. Junior Caminero – Tercera Base

Blue Jays

1. Vladimir Guerrero Jr – Primera Base

2. Jesús Sánchez – Jardinero Izquierdo

White Sox

1. Seranthony Domínguez – Cerrador

Guardians

1. Ángel Martínez – Jardinero Izquierdo

2. José Ramírez – tercera base

Tigers

1. Framber Valdez – Abridor

Royals

1. Starling Marte – Jardinero banca / Jugará contra zurdos en el jardín derecho

2. Carlos Estévez – Cerrador

Twins

No tienen

Atléticos

1. Luis Severino – Abridor (Día Inaugural)

2. Elvis Alvarado – Relevista

3. Luis Medina – Relevista

Astros

1. Yainer Díaz - Receptor

2. Cristian Javier – Abridor

3. Bryan Abreu – Cerrador

4. Enyel de los Santos – Relevista

5. Roddery Muñoz – Relevista

Angels

1. Jeimer Candelario – jugador de cuadro banca

2. José Soriano – Abridor (Día Inaugural)

3. Walbert Ureña – Relevista

Mariners

1. Julio Rodríguez – Jardinero Central

2. Víctor Robles – Jardinero banca – jugará en el jardín derecho ante zurdos

3. Luis Castillo – Abridor

4. José A. Ferrer – Relevista

5. Carlos Vargas – Relevista

Rangers

1. Ezequiel Duran – Utility banca – jugará segunda base ante zurdos

Bravos

1. Jorge Mateo – Utility banca – será el designado contra zurdos

2. Reynaldo López – Abridor

3. Joel Payamps – Relevista

Marlins

1. Agustín Ramírez – Catcher

2. Otto López – Campocorto

3. Christopher Morel – Primera Base

4. Heriberto Hernández – Jardinero Banca – Jugará el jardín derecho contra zurdos

5. Sandy Alcántara – Abridor (Día Inaugural)

6. Eury Pérez – Abridor

Mets

1. Juan Soto – Jardinero Izquierdo

2. Jorge Polanco – Primera Base

3. Vidal Brujan – Utility Banca

4. Freddy Peralta – Abridor (Día Inaugural)

5. Luis García – Relevista

6. Huascar Brazoban – Relevista

Phillies

1. Cristopher Sánchez – Abridor (Día Inaugural)

2. Jhoan Duran – Cerrador

Nacionales

1. Nassim Núñez – Segunda Base

2. Luis García Jr – Primera Base

3. José Tena – Jugador de cuadro banca

Cubs

1. Kevin Alcántara – Jardinero banca

2. Edward Cabrera – Abridor

Reds

1. Elly de la Cruz – Campocorto

2. Noelvi Marte – Jardinero Derecho

Brewers

1. Gary Sánchez – Catcher sustituto

2. Abner Uribe – Cerrador

Piratas

1. Oneill Cruz – Jardinero Central

2. Marcell Ozuna – Designado

3. Dennis Santana – Cerrador

4. Gregory Soto – Relevista

5. Yohan Ramírez – Relevista

Cardenales

1. José Fermín – Utility – Jugará en el jardín izquierdo contra zurdos

2. George Soriano – Relevista

D-Backs

1. Ketel Marte – Segunda Base

2. Geraldo Perdomo – Campo Corto

3. Carlos Santana – Primera Base

Rockies

1. Willi Castro – Tercera Base

2. Juan Mejía – Relevista

Dodgers

1. Teoscar Hernández – Jardinero Izquierdo

2. Santiago Espinal – Utiliy Banca – jugará la tercera base ante zurdos

Padres

1. Fernando Tatis Jr – Jardinero Derecho

2. Manny Machado – Tercera Base

3. Ramón Laureano – Jardinero Izquierdo

4. Miguel Andujar – Designado

5. Randy Vásquez – Abridor

6. Wandy Peralta – Relevista

Gigantes

1. Rafael Devers – Primera Base

2. Willy Adames – Campocorto

3. Jerar Encarnación – Jardinero Banca – Será el designado contra zurdos

Lesionados

1. Jhonny Brito

2. Dedniel Núñez

3. Esteury Ruíz

4. Ronny Henríquez

5. Cristian Mena

6. Justin Martínez

7. Edwin Uceta

8. Jeremy Peña

9. Ronel Blanco

10. Félix Bautista

11. Prelander Berroa

12. George Valera

13. Yimi García