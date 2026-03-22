Luis Gil no iniciará en la rotación de los Yankees

Los Yankees elogiaron a Luis Gil por su actuación estelar con cinco entradas dominantes contra los Orioles el viernes por la noche, pero no fue suficiente para asegurar su lugar en la rotación, al menos por ahora.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, declaró que es probable que su equipo comience la temporada con una rotación de cuatro lanzadores, debido a los cuatro días de descanso que tendrán en los primeros 13 días. Max Fried abrirá el partido inaugural del miércoles contra los Giants, seguido por Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

Gil permanecerá en Tampa para lanzar en la práctica de bateo en vivo el miércoles, según informó el entrenador de lanzadores Matt Blake. El club está considerando enviar a Gil a las ligas menores; si no lo hacen, Blake indicó que no tendría inconveniente en usarlo como relevista.

“Le gustaría ser titular con nosotros, así que es frustrante”, dijo Blake. “Pero al mismo tiempo, entiende la situación en la que nos encontramos con el calendario de las dos primeras semanas. Ahora se trata de asegurarnos de que hagamos lo correcto por él y que mantenga su ritmo, y también de encontrar el mejor equilibrio para el bullpen y nuestro grupo de abridores”.

La peor actuación de Gil en la pretemporada fue el 15 de marzo contra los Tigres, cuando le anotaron siete carreras y nueve hits en tres entradas . El viernes se recuperó, ponchando a siete jugadores de los Orioles en cinco entradas sin permitir carreras y con solo un hit.

Nos sentimos satisfechos con el ajuste que hizo antes de su última salida”, dijo Blake. “Recuperó la calidad de su recta: aumentó la velocidad y redujo los lanzamientos fallidos. Es importante observar todo eso. Ahora solo queda ver cómo se manifiesta en las primeras semanas de la temporada”.

En general, Gil terminó la pretemporada con una efectividad de 4.66 en 19 1/3 entradas. Estadísticamente, Weathers tuvo una pretemporada más difícil (11.68 de efectividad en 12 1/3 entradas), pero los Yankees han dicho que están satisfechos con el rendimiento de Weathers y sus estadísticas subyacentes.

La rotación de cuatro lanzadores es factible porque los Yankees tienen días libres programados para el 26 y 29 de marzo, y el 2 y 6 de abril. No necesitarían un quinto abridor hasta el 11 de abril contra los Rays en el Tropicana Field.

Aún quedan otras decisiones por tomar. Boone dijo que Nueva York todavía está ultimando la conformación del bullpen, y se espera que las decisiones se anuncien el lunes.

Seis relevistas tienen su puesto asegurado: David Bednar, Camilo Doval, Fernando Cruz, Tim Hill, Paul Blackburn y Ryan Yarbrough. Dependiendo del estado de Gil, quedan dos o tres puestos para Osvaldo Bido, Jake Bird, Brent Headrick y Cade Winquest, seleccionado en el Draft de la Regla 5 .

“No creo que haya una respuesta correcta clara”, dijo Blake. “Se trata de encontrar la que tenga más sentido”.