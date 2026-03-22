Carlos Adames triunfa y retiene su cetro mediano del Consejo Mundial de Boxeo

Carlos "Caballo Bronco" Adames defendió con éxito su título mediano del Consejo Mundial de Boxeo este sábado en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida, al derrotar por decisión unánime a Austin "Ammo" Williams. La pelea tuvo un arranque complicado para el dominicano, pero una derecha en el segundo asalto cambió el rumbo y le permitió imponer su jerarquía sobre un rival que mostró corazón pero no pudo descifrar su boxeo.

La narrativa previa señalaba a Adames como el hombre más fuerte, pero Williams salió a demostrar lo contrario desde el primer campanazo. El estadounidense llevó el round inicial con una pelea física, arrastrando al campeón al intercambio. Adames, sin embargo, despertó temprano y comenzó a estudiar a su rival, conectando un par de contragolpes con la mano derecha que no detuvieron a Williams.

El domincano aprovechó un momento para meter una mano derecha que tambaleó a Williams y lo dejó en serios problemas. El resto del episodio fue una andanada del dominicano, conectó tres cruzados de derecha directos al rostro de Williams, provocando la primera caída de la pelea. Williams se reincorporó, pero solo para seguir recibiendo castigo. Con corazón y arsenal físico, logró sobrevivir al round, aunque la confianza ya se inclinaba hacia el campeón.

Williams salió más cauteloso, apostando al contragolpe, pero conectó poco. Adames, ante una actitud más defensiva, también vio reducida su efectividad, aunque se mostró como el hombre más fuerte. Adames aplicó la estrategia y dominó el quinto episodio, con un Williams cada vez con menos ideas. El sexto fue un intercambio furioso en los primeros minutos, con Williams llevando a Adames a las cuerdas, pero se desgastó rápido y el dominicano aprovechó para ir a la contra.

Adames y un dominio total

El séptimo fue el mejor round de Adames. El dominicano dio una demostración técnica, bajó la guardia hasta la cintura y boxeó relajado ante un Williams que se volvió predecible. Fácil de estudiar, fácil de contrarrestar. El octavo siguió la misma tónica. Adames comenzó a meter las manos más importantes, pero la resistencia de Williams era impresionante, aunque el estadounidense ya no tenía ideas, seguía de pie.

En el último episodio, ambos intercambiaron en el centro del ring. Adames, sabiendo que tenía la pelea en la bolsa, decidió ir a por Williams. El estadounidense soltó muchas manos y parecía peligroso, pero su objetivo era terminar la pelea con orgullo. Un golpe bajo de Adames le costó una deducción de punto, pero no alteró la tendencia dominante del combate.

Los jueces no tuvieron dudas y la vieron 118-108, 117-109 y 117-109 para Adames. Con esta victoria, el dominicano (25-1-1, 18 KOs) retiene su cetro mediano del CMB y demuestra que, a sus 32 años, sigue siendo uno de los monarcas más sólidos de la división. Williams (20-2, 13 KOs) cayó con honores, mostrando un corazón que le valió el respeto del público, pero evidenciando que aún le falta experiencia para competir con la élite.

La pelea llegó después de un enero complicado, cuando Adames tuvo que retirarse de la cartelera original en el Madison Square Garden por una enfermedad que lo llevó al hospital. Tres meses después, el dominicano respondió con una actuación de campeón.