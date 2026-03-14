La Fórmula 1 cancela las carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudí debido a la guerra con Irán

La Fórmula 1 y su organismo rector, la FIA, anunciaron que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con la guerra de Irán .

Ambos países se han visto afectados durante la respuesta de Irán tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El anuncio se realizó a primera hora del domingo por la mañana en Shanghái, antes del Gran Premio de China .

“Debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril”, declaró la Fórmula 1. “Si bien se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en abril”.

La Fórmula 1 tenía previsto competir en Bahréin el 12 de abril y en la ciudad saudí de Yeda el 19 de abril.

“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio”, dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

La FIA declaró que las dos carreras "no se celebrarán en abril" y que no se organizarán eventos de reemplazo.

“La FIA siempre dará prioridad a la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente esa responsabilidad”, declaró el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

La FIA no descartó explícitamente la posibilidad de reprogramar las carreras y, al igual que la F1, no utilizó las palabras "cancelar" o "posponer" al anunciar que la serie no se celebraría en Bahréin ni en Arabia Saudí el próximo mes.

Ben Sulayem declaró: “Bahréin y Arabia Saudí son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y espero volver a ambos tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Los promotores de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí manifestaron su apoyo a la decisión.

El apretado calendario de la Fórmula 1 no ofrece fechas libres evidentes para reprogramar las carreras de este año.

La cancelación de las carreras de Bahréin y Arabia Saudí implica un lapso de cinco semanas entre el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo, y la siguiente carrera, el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo. Sin ninguna reprogramación, el calendario de 22 carreras sería el más corto desde 2023.

Las dos carreras en Oriente Medio no se celebrarían hasta el mes que viene, pero la Fórmula 1 se vio obligada a tomar una decisión antes, ya que normalmente traslada al personal y la carga a los circuitos con semanas de antelación.

Además, la F1 se enfrentó a la dificultad de vender entradas con tan poca antelación, lo que hace prácticamente imposible organizar una carrera alternativa en otros países.

Kimi Antonelli, el piloto de Mercedes que consiguió la pole position para la carrera del domingo en Shanghái, dijo que sus pensamientos estaban "con los que están sufriendo esta situación" y que la seguridad debía ser la prioridad, y añadió sobre la FIA y la F1: "Estoy seguro de que harán lo correcto".

El calendario es un asunto conjunto de la FIA y del titular de los derechos comerciales de la F1, y los equipos han manifestado su disposición a seguir sus directrices.

“Creo que seguimos las directrices de la FIA y la Fórmula 1, como siempre. Siempre nos han guiado por el buen camino”, declaró el viernes Jonathan Wheatley, director del equipo Audi. “Nadie va a ceder en nada que pueda poner a los equipos en una situación incómoda”.

Bahréin ya había acogido dos pruebas de pretemporada de Fórmula 1 antes de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán. Una prueba a menor escala de neumáticos para lluvia fue cancelada inmediatamente después de esos ataques.

La paralización de los viajes que afectó a los principales aeropuertos de Oriente Medio también causó trastornos al personal de los equipos de Fórmula 1 con sede en Europa que se dirigían a Melbourne para el Gran Premio de Australia, que inauguraba la temporada.

La última vez que se canceló una carrera programada de Fórmula 1 fue en 2023, cuando el Gran Premio de Emilia Romagna, en el norte de Italia, se suspendió con poca antelación debido a las devastadoras inundaciones que azotaron la zona.

En 2022, la Fórmula 1 continuó con su fin de semana de carreras en Arabia Saudí incluso después de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran un depósito de petróleo durante una sesión de práctica, con humo negro visible desde el circuito de Yeda.

Ese mismo año, la Fórmula 1 canceló el contrato del Gran Premio de Rusia después de que Rusia invadiera la vecina Ucrania.