El juego de RD vs. Venezuela será transmitido en pantalla gigante en el Malecón de Santo Domingo

La Alcaldía del Distrito Nacional invitó a la población a disfrutar el juego de este miércoles entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Este miércoles 11 de marzo a partir de las 6:00 p.m. (de la tarde) te esperamos en el @maleconsatodomingo para compartir, disfrutar de un buen ambiente frente al mar y ver en pantalla grande el emocionante partido del Clásico Mundial de Béisbol: República Dominicana vs Venezuela”, se lee en la convocatoria publicada por la alcaldía a través de su cuenta de Instagram.

La cita es en la Plaza Santo Domingo, avenida George Washington, esquina Abraham Lincoln, paseo Marítimo Malecón.

Con la invitación extendida a los ciudadanos, la publicación termina con las siguientes recomendaciones:

“Ven con tu familia, invita a tus amigos y trae tu bandera para apoyar a tu equipo y vivir juntos esta gran fiesta del béisbol. ¡No te lo pierdas!”.