Selección de béisbol de República Dominicana ya está en el país para entrenamientos del Clásico

El equipo que representará a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está en el país.

Los jugadores y el cuerpo técnico del combinado tricolor aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, a la 1:37 de la tarde de este lunes a través de un Airbus A330.

Los integrantes de la novena nacional comenzaron a desmontarse de la aeronave a las 2:06 de la tarde.

El primer miembro del equipo que salió del transporte aéreo fue Albert Pujols, dirigente que estará a cargo de comandar el barco azul, rojo y blanco en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

La llegada del combinado tricolor a la isla caribeña se debe a que disputarán dos partidos de exhibición frente a los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal este martes 3 y miércoles 4 de marzo.

El primero de esos encuentros está programado para el martes a las 7:05 de la noche, mientras que el segundo encuentro se celebrará el miércoles a las 3:05 de la tarde.

Asimismo, el conjunto dominicano realizará su primera práctica en suelo quisqueyano dentro del "Coloso del Ensanche La Fe" a partir de las 4 de la tarde de este lunes. Los entrenamientos contarán con la presencia de 4,000 o 5,000 fanáticos que tendrán acceso al inmueble deportivo.

Por otro lado, la selección dominicana debuta en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 el viernes 6 de marzo ante Nicaragua.

Su segundo encuentro será el domingo 8 de marzo ante Países Bajos. Volverá a jugar el lunes 10 de marzo ante Israel y cerrará sus compromisos de la fase de grupos el miércoles 11 de marzo frente a Venezuela.

Albert Pujols adelantó esta mañana que Fernando Tatis Jr. será su primer bate en el torneo y también que en el primero de los juegos de exhibición se podrá ver la misma alineación que debutará el viernes ante Nicaragua.

Sus palabras se produjeron en el programa Abriendo Sports, que se transmite por KQ 94.5 FM.