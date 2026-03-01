Dominicana segundo país con mejor récord en el Clásico Mundial de Béisbol

Solo Japón, el tres veces monarca del Clásico Mundial, exhibe mejor récord que República Dominicana entre los 23 países que al menos han efectuado un partido en los 20 años de historia que registra el evento.

Los japoneses campeones de las versiones de 2006, 09 y 23, tienen de por vida foja de 30-8 para un porcentaje de .790, muy por encima de los quisqueyanos que registran 20-8 para .714.

Esta veintena de triunfos convierte a Dominicana en el quinto país en alcanzar esta cifra de éxitos y en ese aspecto se encuentran por debajo de los 30 logrados por Japón, los 27 de Corea del Sur, Puerto Rico registra 23 y Estados Unidos 21.

Luego de los dominicanos en cuanto a mejores porcentajes se encuentran los boricuas 23-11 para un .676 de promedio, Corea 27-9 para .653 y Estados Unidos 21-14 para .600.

Solo otro trío de naciones tienen en su poder porcentajes de .500 o más, estos son Cuba 18-14 para .562, Venezuela 16-13 para .552 e Israel 5-5 jugando justo para .500.

De la docena de naciones que han accionado en los cinco Clásicos mundiales, los quisqueyanos ocupan el séptimo puesto entre los que han efectuado la mayor cantidad de encuentros con sus 28 efectuados y en ese aspecto están igualados con Países Bajos (13-15).

En el caso de los dominicanos esto radica en que en los clásicos del 2006 y 2023 fueron despachados en la primera ronda y de manera combinada tuvieron marca de 3-4.

Su brillante récord radica principalmente en la foja invicta con la que se alzaron la corona en el 2013 (8-0), En su caso llegaron a conquistar 11 triunfos de manera seguida, pues en el 2017 concluyeron con 3-0 la primera ronda del Pool C, tras derrotar 9-2 a Canadá en el primer choque, luego 7-5 a Estados Unidos y 10-3 a Colombia, antes de caer 3-1 ante

Puerto Rico en la siguiente fase.

Entre las naciones que han participado en cada certamen, sólo Japón, Dominicana, ambos con 8, así como Corea del Sur, 9 no registran cifras dobles en cuanto a derrotas.

Cuatro países sin victorias

De los 23 países que han jugado en los Clásicos, Brasil (0-3), España (0-3), Nicaragua (0-4) y Sudáfrica (0-5) son los únicos que no han alcanzado éxitos en sus participaciones. Las tres primeras apenas han participado en una versión y los sudafricanos lo han hecho en dos.

Para el evento que inicia el próximo 4 de este mes los brasileños, Grupo B y Nicaragua, Grupo D tendrán las oportunidades de ceñirse su primer éxito en la historia.

Entre los países que si han alcanzado triunfos, China es el de peor foja con un pírrico 2-14 para un porcentaje de .125.