Albert Pujols: Hemos aprendido de Clásicos pasados... lo que les pido es que jueguen fuerte

El dirigente de la selección dominicana de béisbol, Albert Pujols, señaló que el equipo estará preparado para enfrentar a cualquier conjunto, sin subestimar a ningún rival en particular.

“Yo creo que nosotros hemos aprendido de clásicos pasados, yo creo que aquí ningún equipo es débil, cualquier equipo te puede dar sorpresas y estamos preparados para cualquier equipo que nos vayamos a enfrentar”, manifestó Pujols al ser abordado por miembros de la prensa durante la primera práctica del equipo dominicano en Miami.

República Dominicana será parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, en donde también están Venezuela, Nicaragua, Israel y Países Bajos.

El primer partido de los dominicanos será contra Nicaragua el viernes a las ocho de la noche, con Cristofer Sánchez pautado a abrir el partido; el domingo ocho de marzo, al mediodía, el rival será Países Bajos, con Luis Severino como abridor; el lunes nueve, a la misma hora, Brayan Bello se enfrentará a Israel, mientras que el miércoles 11 se medirán ante Venezuela a las ocho de la noche.

“Jugar fuerte”

Pujols indicó que el único pedimento que tiene para sus jugadores es que “jueguen fuerte” y lo respeten tanto a él, como al staff que lo acompaña.

“Yo lo que les pido es que jueguen fuerte, que me respeten a mí y al staff que nosotros hemos elegido. Como acabo de decir, esos muchachos son profesionales todos”, indicó Pujols.

El equipo dominicano tiene pautado llegar al país este lunes para practicar en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en horas de la tarde.

En la noche tienen prevista una cena con el presidente de la República, Luis Abinader.

Los días martes y miércoles tendrán partidos de fogueo ante los Tigres de Detroit.

Para el primero de los partidos, Pujols anunció ayer al derecho Luis Severino como lanzador abridor.

Para el encuentro del miércoles ha sido designado el también derecho Bryan Bello.

El equipo nacional partirá el mismo miércoles en horas de la noche hacia Miami, que acogerá al grupo D del Clásico desde el viernes.