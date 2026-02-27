Rafael Devers fuera por lesión en el tendon de la corva

Los Gigantes de San Francisco dejaron fuera de la alineación titular al toletero Rafael Devers debido a una lesión en el tendón de la corva, lo que lo dejó fuera de un juego de entrenamiento de primavera contra los Dodgers de Los Ángeles el viernes.

El tres veces All-Star y campeón de la Serie Mundial 2018 está comenzando su primera temporada completa con los Giants después de que lo adquirieran en un intercambio con los Boston Red Sox el año pasado.

Devers conectó 35 jonrones y 109 carreras impulsadas la temporada pasada, jugando 90 partidos con San Francisco y 73 con Boston. Firmó un contrato de 313,5 millones de dólares por 10 años en 2023 con los Medias Rojas.

Tenía 20 años cuando hizo su debut en las Grandes Ligas en Boston hace nueve años y al año siguiente, los ayudó a ganar la Serie Mundial.

Devers, quien tiene 235 jonrones y 747 carreras impulsadas en su carrera, lideró a Boston en carreras impulsadas durante cinco temporadas consecutivas y terminó entre los 20 primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana cinco veces.