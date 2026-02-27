Angel Infante conquista las dos pruebas en inicio del campeonato de dragueo

El piloto Angel Infante conquistó las dos pruebas en el enfrentamiento frente a Waldo Pérez durante la celebración del Caribbean Drag Racinbg League, evento que marcó la primera carrera puntuable del Campeonato Nacional de Dragueo 2026 efectuado ante miles de fanáticos en el Autódromo Las Américas.

Infante, representante de la Infantería y a bordo del Mustang “El Dictador” se impuso en el match up a 7 segundos a Waldo Pérez, quien piloteó a la Naranjita, del equipo Pérez Drag, estremeciendo la pista y gradas de grandes emociones.

En un formato 3-2, Infante se llevó la victoria con autoridad, cerrando 2-0 en los pases decisivos. Conquistó la victoria a pesar de que su auto sufrió en un momento de la carrera problemas en la transmisión, pero el equipo de mecánico trabajó de manera intensa para reparar la avería y lograr tener el vehículo reparado justo para correr.

“Este triunfo no solo fue fruto del empeño mostrado en la pista, además de la sapiencia y el compromiso y la capacidad de un equipo que no se rindió y respondió bajo la presión”, expresó Infante.

La jornada abrió la lucha por los puntos en todas las categorías desde la 12.5 hasta la 8.5 segundos, reuniendo a los pilotos más rápidos del país en un espectáculo cargado de velocidad, potencia y adrenalina.

En la categoría principal, Index 8.5 segundos, José Manuel González se llevó los máximos honores y fue seguido por seguido por Tony Sabeh y Alfredo Najri.

Mientras que en la 9.5 salió By VP Racing salió triunfante, Raúl Alvarez, ocupando Ricardo Ramírez el segundo lugar. En los 10.5 segundos by SK Performance Store salió airoso Reynell Díaz, siendo el segundo puesto ocupado por Fernando Hasbun.

En la 11.5 segundos by 4 Puertas Autos triunfó Moisés Mota, siendo el segundo puesto para Waldo Musa y Erick Melo fue tercero. En la Index 12.5 segundos by carga fácil, Manuel Estévez se alzó con el primer lugar y José Orosa fue segundos.

El evento contó con el respaldo de importantes patrocinadores del automovilismo nacional y reunió a los mejores equipos, mecánicos y fanáticos del país.