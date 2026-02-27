Abinader anuncia 31 techados multiusos en Santo Domingo con inversión mayor de RD$800 millones

El primer mandatario de la República Luis Abinader afirmó que el país se ha fortalecido en el deporte como política pública de inclusión, disciplina y esperanza.

Enfatizó que en 2025 rescataron los Juegos Fronterizos, relanzaron los Juegos Universitarios, devolvieron los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York y que además rescatarán los Juegos Nacionales de la Mujer.

Estas palabras del presidente Abinader se produjeron en su sexta rendición de cuentas ante el Congreso Nacional en víspera del 182 aniversario de la Independencia Dominicana.

Cierre de brecha histórica

En la rendición cuentas el presidente indicó el inicio de construcciones de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo, los cuales cuentan con una inversión mayor de RD$800 millones y 25 techados en municipios que no contaban con estas instalaciones, invirtiendo más de RD$675 millones adicionales.

“Con ello garantizamos que no habrá un solo municipio en la República Dominicana sin al menos un techado multiuso” expresó.

Inversiones en el deporte

“En 2025 impulsamos una verdadera revolución deportiva a través del Ministerio de Deportes, con una inversión superior a RD$1,200 millones en 40 nuevas obras entregadas y más de 150 instalaciones remozadas en todo el país”, reveló Abinader, indicando que debido a esto, han devuelto espacios dignos a las comunidades.

Sostuvo que, actualmente ejecutaron 100 proyectos adicionales, llevando infraestructuras deportivas a cada rincón del territorio nacional, donde invirtieron más de RD$2,195 millones de pesos.

Además, respaldaron la preparación de los atletas con un aporte de RD$570 millones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

instalaciones deportivas

Durante su discurso, Abinader señaló que están avanzando de manera significativa las instalaciones del Centro Olímpico. Explicó que ya fueron concluidos los Pabellones de Voleibol de Práctica y el de Esgrima, mientras que el Centro Acuático, el Palacio de Voleibal, Karate y Taekwondo registran avances.

“Porque el verdadero legado de estas obras, más allá de los Juegos, es consolidar el Centro Olímpico como el corazón deportivo del país” manifestó.

Por otro lado, expresó que ya fue entregado el Pabellón de Halterofilia y de Arco y flecha del Parque del Este.

Destacados deportistas dominicanos

El presidente destacó que el 2025 fue de grandes logros para el deporte en los atletas dominicanos, haciendo mención a Yudelina Mejía, pesista del país, quien se consagró en la élite mundial y obtuvo medalla de oro en el campeonato de pesas de Noruega.

También resaltó a jugadores como: Marileidy Paulino, “nuestra ganadora estrella, una de las atletas dominantes en el deporte internacional”, según sus palabras; Alf Horford y Karl Anthony Towns, destacados en actuaciones de la NBA; y Liranyi Alonso, ganadora de diversos records en competencias internacionales y con medalla de oro del Panamericano Juvenil en Paraguay.