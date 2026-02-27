Clásico Mundial
650 pesos será el costo para que los fanáticos observen este lunes las prácticas de Dominicana
El anuncio lo hizo Gabriel Alma, de , quien agregó que la entrada de fanáticos será limitada
La empresa Uepa Tickets anunció este viernes la puesta en venta de las boletas para la práctica oficial de la Selección de la República Dominicana, programada para el lunes 2 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como antesala a la serie frente a los Detroit Tigers.
El gerente general de la empresa, Gabriel Alma, informó que las boletas estaran disponibles a la venta a traves de www.uepatickets.com y tendrán un costo de RD$650, cargos incluidos. Precisó además que el aforo será limitado, con el objetivo de garantizar una mejor experiencia a los asistentes que deseen presenciar la preparación del conjunto criollo de cara al Clásico Mundial de Béisbol.
Alma indicó que las puertas del estadio abrirán a las 3:30 de la tarde, mientras que el inicio de la práctica está pautado para las 4:00 p. m.
La novena dominicana enfrentará a los Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en una serie que marcará el inicio formal de su ruta hacia el Clásico Mundial. El equipo debutará el 6 de marzo frente a Nicaragua, en el Marlins Park.
Esta será la primera ocasión en que la selección dominicana reciba en casa a una organización de las Grandes Ligas, un hecho histórico que forma parte de la antesala oficial al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y que ha generado gran expectativa entre los fanáticos del béisbol en el país.