Wilmer Paredes conquista la segunda etapa de la Vuelta Ciclista

El colombiano Wilmer Paredes cerró con un fuerte impulso para sacar una bicicleta de ventaja al pelotón y lograr la segunda etapa de la 47 Vuelta Ciclística Independencia Nacional.

La. etapa Santo Domingo-San Cristóbal-Circunvalación Santo Domingo fue de 153 kilómetros y salió desde la. empresa Seaboard Energía Limpia con el banderazo de su gerente general Armando Rodríguez.

Paredes paró el reloj en 3 horas justas y 42 segundos. Jason Huertas, del Team La Romana, y Álvaro Reyes, completaron el podio.

Danielky Cedeño, ganador de la primera etapa, sigue líder de la clasificación general con 5:14.28. Paredes lo secunda a solo cuatro segundos.

Este jueves se corre la etapa de montaña, con cierre en Rancho Arriba (San José de Ocoa), la cual podría traer cambios a las clasificación.

En la clasificación por equipos, Team Medellín marcha al frente con tiempo acumulado de 15:44.29, seguido del City Bike Miami con 15:46.39.

El certamen tiene el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Etapas

Este jueves 26, será la etapa 3 con salida desde la Torre Banreservas de la avenida Winston Churchill y la ruta Santo Domingo-Rancho Arriba, San José de Ocoa tendrá una distancia de 158 kilómetros.

El viernes 27 se realizará un circuito cerrado en el Parque Mirador Sur (140kms).

La penúltima etapa será Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte, el sábado 28 (138kms).

El giro dominicano concluye el domingo 1 de marzo con un circuito en el área monumental en Santiago.