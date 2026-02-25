VTV presenta a profesionales de transmisión del Clásico Mundial

La transmisión de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con un amplio y experimentado equipo de cronistas, narradores, comentaristas y voces comerciales, como parte de una propuesta de producción concebida por Grupo de Medios Panorama para ofrecer al público dominicano una cobertura de alto nivel, acorde con la importancia y el orgullo que el béisbol representa para el país.

Al hacer el anuncio, Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, detalló que el equipo humano que acompañará los 47 partidos del calendario oficial del torneo estará integrado por reconocidos profesionales del ámbito deportivo y de la comunicación, cuya trayectoria y conocimiento del juego permitirán aportar narración precisa y un análisis especializado. También cubrirán los dos partidos de exhibición que disputará la Selección Nacional frente a los Tigres de Detroit como parte del calendario de entrenamientos de primavera previo al Clásico.

El equipo de narradores y comentaristas que participará en esta cobertura estará bajo la coordinación general de José Antonio Mena, y estará integrado por: Orlando Méndez, Melvin Bejarán, Ernesto Kranwinkel, Osvaldo Rodríguez Suncar, Ildefonso Ureña, José Luis Montilla, Carlos Almánzar, César Marchena, Radhamés González, Fernando Holguín, José Luis Mendoza, Manuel Reyes, Fernando Ravelo, Rafael Díaz, Manuel Acevedo, Víctor Báez, Tuto Mota, José Pérez, Iván Ramos, Alex Luna, Tommy Troncoso, Yahadi Henríquez, Cristian Rojas, Daniel Araujo, Miguel López, Julio Peguero y Diego Guzmán .

También como locutores comerciales César Rosario, Raphy De León, Santos Peralta, Fernando Custodio, Moreno Mejía, Diego Marte, Welkis Ramírez, Máximo Contreras, Héctor Mancebo y Michael Monegro.

“Hemos conformado un equipo amplio y diverso, integrado por voces con experiencia y conocimiento para narrar un evento de esta magnitud. Nuestro objetivo es que cada transmisión esté respaldada por profesionales capaces de contextualizar el juego, interpretar sus momentos clave y aportar rigor y criterio profesional como se merece toda la fanaticada dominicana”, expresó Medina.

Medina indicó que el proyecto fue concebido con un enfoque abierto, plural e integrador, para que puedan participar todos los narradores y comentaristas con presencia en el béisbol invernal dominicano interesados en formar parte de la transmisión.

El Clásico Mundial de Béisbol se desarrollará del 4 al 17 de marzo. La transmisión en territorio nacional de todos los partidos se realizará a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, medios que integran el Grupo de Medios Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur.

De manera conjunta, los cronistas, narradores, comentaristas y voces comerciales que integran el equipo de transmisión manifestaron su entusiasmo y destacaron el compromiso asumido con esta cobertura, al tiempo de asegurar que es un honor formar de un evento de esta magnitud.

De manera particular, José Antonio Mena, comentarista y narrador deportivo de Major League Baseball (MBL), agradeció al Grupo de Medios Panorama la oportunidad y el privilegio de conformar el equipo, integrado por reconocidos profesionales del país, convocados para aportar su experiencia y conocimiento a la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol.

Al referirse a la conformación, Mena refirió: “La verdad que se me fue fácil porque definitivamente que tenemos muchísimo talento y pudimos armar un equipo bueno, que la gente va a poder disfrutar de todos los partidos a través de Grupo de Medios Panorama”.

De su lado, Fernando Ravelo, comentarista deportivo de larga data, valoró el alcance y la calidad de la propuesta de transmisión. “Para mí es un honor y un orgullo estar aquí con un grupo tan grande de profesionales con los que he trabajado antes y a otros que he visto crecer en este ambiente. Y yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Grupo de Medios Panorama para que las transmisiones del Clásico Mundial tengan la calidad que merece y que necesita un evento de esa magnitud, pues me hace muy bien ser parte de este este proyecto”, precisó.

De su lado, Ernesto Kranwinkel, narrador deportivo, destacó la amplia participación de cronistas deportivos que acompañarán desde el primer momento la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. De igual forma, subrayó la preparación del equipo dominicano para ofrecer un gran espectáculo, y llamó a la fanaticada a sentirse reflejada en esta cobertura y a mantener su respaldo a los jugadores que defienden la representación nacional.

En tanto, José Luis Mendoza, cronista deportivo, señaló que representa un privilegio formar parte de esta transmisión y describió que la sensación que siente es similar a la que experimentan los jugadores cuando son seleccionados para representar al país en una competencia internacional.

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, agradeció a Grupo de Medios Panorama por hacer realidad el sueño de que la “crema y nata” de la crónica deportiva de la República Dominicana se una a esa entidad desde ahora y para siempre.

Para enriquecer la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el Grupo de Medios Panorama también producirá programas especiales de antes y después de cada partido que dispute la República Dominicana, concebidos como pre y post show, encabezados por los exjugadores de Grandes Ligas José Reyes y Emilio Bonifacio, los cuales se realizarán en vivo desde la ciudad de Miami.

Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta y radio del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA