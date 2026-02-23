Presentan el equipo Inteja que accionará en la Vuelta Ciclista Independencia

Las empresas Ingeniero Tejada & Asociados (INTEJA), Implementos y Maquinaria (IMCA), la Fundación Dominican Global Cycling (DOGLOCY) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) presentaron este lunes el equipo que estará participando en la edición 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional, a certamen a comenzar este martes 24 del presente mes.

El acto de presentación, celebrado en el Hotel Dominican Fiesta, contó con la presencia de los ingenieros Rafael Tejada, de la Fundación DOGLOCY; ingeniero Fernando Tejada, de Ingenieros Tejada y Asociados S.A. (INTEJA); Pedro Esteva, CEO de Implementos y Maquinaria (IMCA); Seily Liberato, directora de Comunicación Estratégica de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), así como de Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI).

“Gracias a nuestros patrocinadores, quienes hacen lo posible que DOGLOCY se haga camino al andar y que República Dominicana, en el ciclismo, se reconozca a nivel Continental, se reconozca en Europa y que ya saben, por medio de DOGLOCY existe”, dijo Rafael Tejada.

El equipo está compuesto por los pedalistas Jesús Marte Céspedes, Frankel Rodríguez Tiburcio, Roger Marte Valdez, Nahuel Cruz García, Leudys Isaías Luna, Alnardo José Luciano, Daniel Luna, José Frank Rodríguez, Flor Espíritu Santos, Víctor Florentino y Stiven Deribal.

Este grupo estará dirigido por el técnico Diego Milán, ex integrante de la selección nacional de ciclismo, así como de la asistencia de Rafael Feliciano, Carlos Céspedes y Rafael Marte.

“Este es un buen equipo el que tendré en mis manos para esta Vuelta Independencia que arranca este martes. Cada uno dará lo mejor de sí para estar en el pódium de premiación durante todo ese tiempo. Hay una buena combinación de talento joven con otros que ya han madurado en este tipo de competencia”, expresó Milán, campeón nacional de República Dominicana de Ruta en 2017, 2018 y 2021, respectivamente.

La primera etapa de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional tendrá una primera etapa que cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana, partiendo a las nueve de la mañana desde la explanada del Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD) y contará con la presencia del ministro Administrativo de la Presidencia Andrés Bautista, quien funge como presidente del Comité Organizador; el ingeniero Kelvin Cruz, ministro de Deportes y Recreación (MIDEREC), así como los generales de brigada de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), y de Deportes de la Policía Nacional, Pascual Cruz Méndez y Jacobo Mateo Moquete, entre otras personalidades.

El señor Esteva reveló que esa empresa, la cual viene desde 2018 años auspiciando a los dos conjuntos, se mantendrá apoyando a ambos equipos que tienen carácter internacional.

“Con este evento, queremos proyectar a la República Dominicana como un país potable en este deporte. Somos un imán en cuanto al talento joven en el ciclismo y esta participación de este equipo en esta Vuelta Independencia es una reafirmación a lo que hemos dicho”, señaló Esteva.

Otras personalidades presentes en el encuentro con la prensa fueron Franklin de la Mota, viceministro de Deportes; Mildred Rosario y José Luis García, de Studio-G.