La DCNB capacita a mas de 60 talentos de la Liga FDP en Villa Altagracia

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, (DCNB), celebró una amplia jornada educativa, motivacional y de enseñanza a la práctica del béisbol a más de 60 niños y jóvenes adscritos a la Liga Deportiva Futuro del Pueblo (FDP), entidad que desarrolla sus talentos rodeado de una gran vegetación y ríos.

A escasos metros del río Jibana, bordeado por inmensos árboles, donde los ruidos urbanos brillan por su ausencia, está el play Rafael Pulún, estructura donde cada día decenas de niños asisten a entrenar en busca de alcanzar sus sueños de convertirse en peloteros, a pesar de aún no tener un referente del poblado que haya firmado y a quien seguirle los pasos.

Pero hasta el lugar llegó el personal del departamento de educación y béisbol de la DCNB con sus enseñanzas motivacionales y de entrenamientos para el juego, llevando fe y esperanzas de que si continúan con sus prácticas y estudios pueden materializar sus sueños.

Diógenes De la Cruz, asistente de Junior Noboa, Director Ejecutivo de la DCNB, encabezó la actividad con los nóveles de la Liga, entre 5 y 15 años, a quienes les exhortó que se mantengan siempre enfocados en sus estudios y la práctica del béisbol, que si lo realizan de forma consistente sus aspiraciones serán materializadas.

“Para ustedes lo más trascendental es continuar con el enfoque de sus estudios y la práctica del béisbol, si continúan con esta dualidad de manera tesonera y consistente, los resultados favorables les llegarán y alcanzarán sus metas”, expresó De la Cruz durante su alocución para los infantes.

Justo seguido, Daniel Ramírez, psicólogo deportivo de la DCNB, le explicó a los niños una serie factores que deben ir de la mano con su crecimiento mental, emocional y deportivo como son ser personas con dedicación, valores, persistentes, tratar de nunca caerse en la persecución de sus metas entre otros.

“Si se esfuerzan y los unen a su crecimiento en el terreno de juego tendrán un gran porcentaje de ser parte de ese porcentaje que puede alcanzar las Grandes Ligas”, expuso.

En el encuentro también Esmeily Alcántara, coach deportivo de la DCNB y expelotero profesional le habló a los niños sobre las vicisitudes que pasó en su batalla por lograr firmar para el béisbol y en cuyo mensaje le deja saber que las metas nunca serán fáciles de materializar y que hay que batallar para lograrlas.

Mientras, Santos Reynoso, presidente de la Liga FDP Béisbol agradeció el buen gesto del personal educativo de la DCNB por trasladarse hacia su demarcación para llevarle ese mensaje de aliento a los infantes.

La Liga funciona desde el 2020, cuenta con unos 80 niños y jóvenes, actúan en las categorías infantil, pequeñas ligas y juvenil, entrenan todos los días.

Entrega utilerías

En su visita a la liga FDP, la DCNB hizo entrega de utilerías para que continúen en su desarrollo en las prácticas del béisbol.