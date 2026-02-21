Juan Soto se va de 2-0 en su primer partido de la pretemporada

El dominicano Juan Soto se fue en blanco en dos turnos en el primer partido de los Mets esta pretemporada.

Soto, quien estuvo como segundo al bate en la alineación conectó un elevado a las paradas cortas en su primer turno frente a al novato Robby Snelling y luego en el cuarto falló con batazo por la inicial que no tuvo problemas su coterráneo Cristopher Morel para manejarla.

Soto bateó detrás de Marcus Semien y por delante del también recién llegado Bob Bichette.

Los Marlins ganaron el partido con marcador de 2-1. Morel produjo una de las vueltas de los peces con elevado de sacrificio. Se fue de 2-0, Agustín Ramírez en blanco en tres turnos.

Snelling es un pitcher invitado fuera del roster en el campamento de Grandes Ligas de los Marlins en años consecutivos, y ahí es donde terminan las similitudes.

Aunque se sintió nervioso como abridor del juego inaugural de la Liga de la Toronja de Miami el sábado enfrentó a un trío de Todos Estrellas en Semien, Soto y Bichette – lanzó una primera entrada perfecta.