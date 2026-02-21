El Inter de Messi se refuerza para postularse a un segundo cetro seguido en la MLS

A menos de tres meses de su primer campeonato de la MLS Cup, el Inter Miami de Lionel Messi no muestra señales de ir a la baja.

Las Garzas han armado una de las plantillas más fuertes en la historia de la MLS de cara a una temporada que comienza este fin de semana y que queda enmarcada por el mayor evento de todos: la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Messi, que parece no envejecer — cumple 39 años en junio — viene de ganar su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP), y es el primer futbolista en la historia de la MLS en lograrlo. Sigue sumando a un legado que ya garantiza que será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos en el deporte rey.

Su compañero Yannick Bright le dijo al diario italiano La Gazzetta dello Sport: “Es un tipo tranquilo, pero en la cancha se transforma en un animal. Después de todo lo que ha ganado, nunca quiere perder, ni siquiera en los entrenamientos”.

Messi está lejos de estar solo en Miami, que logró una notable reconstrucción tras llevar un título al sur de Florida.

El arquero del año de la MLS, Dayne St. Clair, fue atraído desde Minnesota United, lo que atendió la mayor área de preocupación del club. Germán Berterame llegó desde el Monterrey de la Liga MX para ocupar una plaza de jugador franquicia, dándole a las Garzas otra amenaza dinámica en ataque. Los recién llegados Micael, Sergio Reguilón y David Ayala deberían ayudar al club a sobrellevar las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Miami inicia la defensa del título el sábado por la noche con un duelo estelar en horario de máxima audiencia ante Los Angeles FC en el icónico Coliseum, donde se espera una asistencia de más de 60.000 personas.

Messi lidió con una molestia muscular durante la pretemporada, lo que puso en duda su disponibilidad para el debut. Pero volvió a entrenarse a plena intensidad esta semana y se espera que juegue.

Para sumar a la emoción en Miami, las Garzas disputarán el primer partido en su nuevo estadio Freedom Park el 4 de abril. El recinto, con capacidad para 25.000 espectadores, culmina una búsqueda de más de una década para construir un estadio específico de fútbol dentro de la ciudad.

Posibles retadores de Miami

Los Whitecaps deVancouver, que se reforzaron con el fichaje veraniego de la veterana estrella alemana Thomas Müller, llegaron a la final tanto de la MLS Cup como de la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2025.

Se quedaron cortos en ambos partidos: perdieron 3-1 ante el equipo de Messi por el título de liga y 5-0 frente al Cruz Azul de México por el campeonato continental. Con Müller listo para su primera temporada completa en la MLS, los Whitecaps están ansiosos por llevarse un trofeo.

Los Angeles FC podría ser el club más fuerte de este lado del sur de Florida, con Son Heung-Min también listo para una campaña completa después de que su llegada a mitad de temporada desde el Tottenham Hotspur aportara una dupla dinámica con Denis Bouanga.

Son bromeó durante una visita al Tottenham en diciembre: “Dejé que Messi ganara este año, pero el próximo año… estaremos en la cima”.

También conviene seguir de cerca al Philadelphia Union, que se quedó con el Supporters’ Shield por el mejor registro de la liga durante la temporada regular, y al Minnesota United FC con su incorporación más reciente: el ícono colombiano James Rodríguez, con un contrato de corto plazo.