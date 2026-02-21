Bill Mazeroski, inmortal de Cooperstown, fallece a los 89 años

Bill Mazeroski, el segunda base del Salón de la Fama que ganó ocho premios Guantes de Oro por su trabajo constante en el campo y los corazones de innumerables fanáticos de los Piratas de Pittsburgh por su histórico jonrón de salida en el Juego 7 de la Serie Mundial de 1960 , murió a la edad de 89 años.

El dueño de los Piratas, Bob Nutting, dijo: "Maz era único, una verdadera leyenda de los Piratas. ... Su nombre siempre estará ligado al jonrón más grande en la historia del béisbol y al campeonato de la Serie Mundial de 1960, pero lo recordaré más por la persona que era: humilde, amable y orgulloso de ser un Pirata".

Mazeroski falleció el viernes en Lansdale, Pensilvania, informaron los Piratas. No se reveló la causa de su muerte.

'Mago defensivo'

Elegido para el Salón de la Fama por el Comité de Veteranos en 2001, no era, en cierto modo, una superestrella. Mazeroski tuvo el promedio de bateo, el porcentaje de embase y el total de bases robadas más bajos de cualquier segunda base en Cooperstown. Bateó solo .260 de por vida, con 138 jonrones y 27 bases robadas en 17 años, y tuvo un porcentaje de embase de .299. Nunca bateó .300, nunca se acercó a las 100 carreras bateadas ni anotadas, y solo una vez estuvo entre los 10 primeros en la lista de Jugadores Más Valiosos.

Sus mejores cualidades eran tangibles y trascendían las estadísticas. Su placa del Salón de la Fama lo elogia como un "mago defensivo" con un "trabajo incansable" y una "ética de trabajo silenciosa". Diez veces All-Star, logró un récord de Grandes Ligas con 1706 dobles play, ganándose el apodo de "Sin Manos" por la rapidez con la que fildeaba y repasaba los roletazos. Lideró la Liga Nacional en asistencias para segunda base en nueve ocasiones y el estadístico Bill James lo ha citado como el mejor jugador defensivo de su posición, con diferencia.

"Creo que la defensa merece estar en el Salón de la Fama", dijo Mazeroski, en tono defensivo, durante su discurso de inducción al Salón de la Fama. "La defensa merece tanto reconocimiento como el pitcheo, y estoy orgulloso de entrar como jugador defensivo".

Un jonrón para la historia

Pero el momento emblemático de Mazeroski tuvo lugar en la caja de bateo, cuando el segunda base de mandíbula cuadrada y masticador de tabaco, hijo de un minero de carbón de Virginia Occidental, vivió el sueño de tantos niños que pensaban en jugar béisbol profesional.

Los Piratas no habían llegado a la Serie Mundial desde 1927, cuando fueron barridos por los Yankees de Nueva York , y volvieron a enfrentarse a ellos en 1960. Mientras que Nueva York estaba liderada por Mickey Mantle y Roger Maris, Pittsburgh contaba con pocos nombres destacados más allá del joven Roberto Clemente. Contaban con bateadores que iban desde el campocorto Dick Groat hasta el jardinero Bob Skinner, y los lanzadores abridores Vernon Law y Bob Friend. Mazeroski, quien cumplió 24 años ese septiembre, terminó la temporada con un promedio de bateo de .273 y solía ser octavo bate.

La serie contó una historia en carreras y otra en victorias y derrotas. Los Yankees superaron a los Piratas 55-27 y 38-3 en los tres juegos que ganaron. El compañero de Mazeroski en Nueva York, Bobby Richardson, impulsó un récord de 12 carreras y fue nombrado MVP de la serie, a pesar de estar en el equipo perdedor. Whitey Ford blanqueó a los Piratas dos veces, camino a un récord de 33 2/3 entradas consecutivas sin permitir carreras en la Serie Mundial para el as de los Yankees.

Las primeras tres victorias de los Piratas no fueron tan espectaculares, pero fueron victorias, y Mazeroski contribuyó a ello. Conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra Jim Coates de los Yankees en el primer juego, una victoria de los Piratas por 6-4, y un doblete de dos carreras en la segunda entrada contra Art Ditmar en el quinto juego, una victoria de Pittsburgh por 5-2. En el séptimo juego, reservó su gran hit para el final.

Unos 36,000 aficionados en el Forbes Field de Pittsburgh, y muchos más sintonizados por radio y televisión, sufrieron una de las conclusiones más emocionantes del Clásico de Otoño. La ventaja se alternó mientras Pittsburgh anotaba las primeras cuatro carreras del juego, solo para quedar atrás cuando los Yankees remontaron en las entradas intermedias y se pusieron 7-4 arriba en la parte alta de la octava. Pittsburgh retomó la ventaja con cinco carreras en la parte baja de la octava, ayudado en parte por un roletazo que parecía una doble matanza, pero que rebotó mal y golpeó en la garganta al campocorto de los Yankees, Tony Kubek. Pero los Yankees reaccionaron de inmediato y empataron el marcador a 9 en la parte alta de la novena.

La parte baja de la novena ha sido revivida, no siempre por decisión propia, por ambos equipos y por generaciones de aficionados. El lanzador neoyorquino era Ralph Terry, un lanzador derecho a quien el mánager Casey Stengel había traído en la entrada anterior y que luego reconocería que tenía el brazo cansado. Mazeroski, bateador diestro y quien había bateado para doble play en su aparición anterior, fue el primero.

Terry empezó con una recta, cantada como bola alta. Tras una breve charla con el receptor Johnny Blanchard, quien le recordó que mantuviera los lanzamientos bajos, lanzó lo que Mazeroski llamaría un slider que no se deslizó. Mazeroski se metió debajo y la lanzó con fuerza hacia el jardín izquierdo, la pelota subiendo y subiendo mientras sobrepasaba el alto muro de ladrillos cubierto de hiedra, con el jardinero izquierdo de los Yankees, Yogi Berra, dando vueltas bajo ella, para luego alejarse derrotado. La ciudad entera pareció estallar, como si todos hubieran bateado con él, como si fuera cada uno de los desvalidos que anhelaban vencer a los odiados Yankees. Mazeroski corrió por las bases, sonriendo y agitando su gorra, acompañado por los celebrantes de las gradas que habían entrado corriendo al campo y lo habían seguido hasta el home, donde sus compañeros lo abrazaron.

“Solo buscaba embasarme”, le dijo al New York Times en 1985. “Nada especial, solo buscaba una recta hasta que me conectara un strike. Pensé que la pelota rebotaría en la pared, y quería llegar a tercera si la pelota rebotaba lejos de Berra. Pero cuando rodeé primera y buscaba segunda, vi al árbitro haciendo círculos sobre su cabeza y supe que todo había terminado”.

Fue la primera vez que una Serie Mundial terminaba con un jonrón, lo que provocó una persistente ola de celebración y desesperación. Los aficionados de los Piratas memorizaron la fecha, jueves 13 de octubre de 1960, y la hora local del hit de Mazeroski, las 3:36 p. m. El Forbes Field fue demolido en la década de 1970, pero una década después, los aficionados comenzaron a reunirse cada 13 de octubre en el único vestigio del estadio, el muro del jardín central, para escuchar la transmisión original.

Mientras tanto, Mantle sollozaba en el vuelo de regreso a casa en 1960, insistiendo en que el mejor equipo había perdido. Ford permanecería enojado durante años con Stengel —despedido cinco días después de la Serie— por usarlo en los Juegos 3 y 6 y por impedirle ser titular por tercera vez. El difunto cantante Bing Crosby, excopropietario de los Piratas, tenía tanto miedo de gafar a su equipo que escuchó el partido con amigos al otro lado del Atlántico, en París.

“Estábamos en un precioso apartamento, escuchando en onda corta, y cuando se acercaba la hora, Bing abrió una botella de whisky y la golpeó contra la repisa de la chimenea”, declaró su viuda, Kathryn Crosby, al Times en 2010. “Cuando Mazeroski conectó el jonrón, la golpeó con fuerza; el whisky voló hacia la chimenea y provocó un incendio”.