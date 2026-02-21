Aaron Judge inicia a lo grande su desempeño en la pretemporada con los Yankees

El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó dos jonrones en su debut de primavera mientras se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes.

El tres veces Jugador Más Valioso conectó dos jonrones de dos carreras, uno en la tercera entrada y otro en la cuarta contra los Tigres de Detroit. Terminó de 2-3 con cuatro carreras impulsadas.

El jugador de 33 años ha ganado el MVP en tres de las últimas cuatro temporadas, incluido el año pasado cuando bateó .331 con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas.

“Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol, lo cual me entusiasma, y una temporada emocionante para los Yankees”, dijo Judge después de su actuación . “Tenemos muchos asuntos pendientes de la temporada pasada, especialmente cómo terminó para nosotros. Solo intento ponerme en la mejor posición para ayudar a este equipo a ganar muchos partidos”.

Judge formará parte de lo que parece ser una alineación repleta del Equipo de EE. UU. en el Clásico Mundial de Boxeo. El grupo de jugadores de posición también incluye a Bryce Harper, Gunnar Henderson, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh y Kyle Schwarber.

La ronda de grupos del CMB se disputará del 5 al 11 de marzo en cuatro sedes: Tokio, Houston, Miami y San Juan, Puerto Rico. El partido por el campeonato se disputará el 17 de marzo en Miami.