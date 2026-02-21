Aaron Judge comienza en grande la pretemporada con los Yankees

Al reflexionar sobre su mejor racha en las Ligas Menores la temporada pasada, Spencer Jones dijo que sentía "que podía aparecer, batear a cualquiera y sacar la pelota del estadio".

Eso resume cómo el prospecto de los Yankees manejó su primer turno al bate de la Liga de la Toronja de la primavera el sábado, conectando un largo jonrón que superó el área de asientos del jardín derecho en el George M. Steinbrenner Field.

Para no quedarse atrás, el capitán de los Yankees, Aaron Judge, conectó jonrones profundos tanto en la tercera como en la cuarta entrada, lo que proporcionó más material para los fanáticos que han soñado con tener a ambos toleteros de 6' 7" en la misma alineación.

El jonrón solitario de Jones en la segunda entrada contra Keider Montero de los Tigres se convirtió en una recta de cuatro costuras de 94.8 mph, saliendo del bate a 111.7 mph y viajando 408 pies calculados por Statcast.

El swing demostró la potencia que ha sido la seña de identidad de Jones, incluyendo 35 jonrones en 438 turnos al bate en las Ligas Menores la temporada pasada. Terminó el 2025 clasificado por MLB Pipeline como el prospecto número 4 de los Yankees .

Jones dividió la temporada pasada entre Doble-A Somerset y Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, bateando un promedio combinado de .274/.362/.571 con 23 dobles, 80 carreras impulsadas y 29 bases robadas en 116 juegos.

Con 179 ponches, los swings fallidos siguen siendo una preocupación, pero el gerente general Brian Cashman reconoció que Jones estaría recibiendo tiempo de juego en las Grandes Ligas en otras organizaciones en este momento.

Con los Yankees, actualmente está bloqueado por un outfield titular compuesto por Cody Bellinger, Trent Grisham y Judge, con Jasson Domínguez también potencialmente afuera mirando hacia adentro.

"En mi opinión, esta es la mejor organización para la que jugar", dijo Jones a principios de esta primavera. "Si las oportunidades llegan más adelante, creo que es por una buena razón. Estamos tratando de ayudar al equipo a ganar una Serie Mundial".

Judge está comenzando temprano su primavera mientras se prepara para representar al Equipo de EE. UU. en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, dañando el ojo del bateador del jardín central frente a Burch Smith.