Darán apertura este domingo al campeonato nacional de Dragueo

El Caribbean Drag Racing League (CDRL) celebrará la primera fecha puntuable de la temporada 2026 del Campeonato Nacional de Dragueo, evento programado para efectuarse este domingo 22 desde las 10:00 de la mañana en el Autódromo Las Américas.

La jornada comenzará con el explosivo evento VP Racing Showdown, la cual marcará la batalla por los campeonatos de esta nueva temporada.

En la misma iniciará la acumulación de puntos en todas las categorías Index, desde la 12.5 hasta la 8.5 segundos, reuniendo a los pilotos más rápidos del país en un espectáculo cargado de velocidad, potencia y adrenalina pura para los fanáticos amantes del deporte de aceleración.

Una gran batalla

Como “plato fuerte”, el público vibrará con un match-up open a 7 segundos, enfrentando a Ángel Infante “La Infantería” contra Los Pérez “La Naranjita”, un duelo de alto voltaje que promete estremecerá la pista y encenderá las graderías.

Las boletas estarán disponibles con un costo de RD$500 entrada general y RD$1,000 acceso a Paddock, a través de eventfull.do. Además, la organización informó que mujeres y niños menores de 10 años entran gratis, promoviendo un evento familiar cargado de emoción.

Contará con el soporte de importantes patrocinadores del automovilismo y reunirá a los mejores equipos, mecánicos y fanáticos del país, en lo que se perfila como una jornada histórica para el dragueo dominicano.

El CDRL invitó a toda la afición a no perderse esta primera puntuable, donde cada milésima de segundo contará en el camino hacia la gloria del campeonato 2026.