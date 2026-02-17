Lío económico y nepotismo provocan la renuncia de Tony Clark

El director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Beisbol de MLB, Tony Clark, renunció el martes en medio de una investigación federal, dejando al sindicato sin su líder de larga trayectoria a menos de un año del vencimiento del convenio colectivo de la MLB, informaron fuentes a ESPN.

Fuentes también informaron a ESPN que Clark renunció después de que una investigación interna revelara que mantenía una relación inapropiada con su cuñada, quien había sido contratada por el sindicato en 2023.

Inicio de las investigaciones

La renuncia se produce a raíz de la investigación en curso del Distrito Este de Nueva York sobre las finanzas y otros negocios de la MLBPA, incluyendo preguntas sobre el uso de OneTeam Partners, una empresa multimillonaria de licencias grupales de la que el sindicato es copropiedad, y Players Way, una iniciativa de beisbol juvenil que invirtió millones de dólares pero ofreció sólo unos pocos eventos, según fuentes familiarizadas con la investigación.

La fiscalía también está investigando acusaciones de obstrucción, según fuentes informadas sobre la investigación que hablaron con ESPN bajo condición de anonimato. Una exabogada de la NFLPA alegó que Clark y Lloyd Howell, ex director ejecutivo de la NFLPA, quien posteriormente renunció, organizaron una campaña de presión para impedir una revisión exhaustiva de un plan de bonificaciones propuesto que habría pagado millones a los miembros de la junta ejecutiva de OneTeam. La acusación fue presentada por Heather McPhee, una destacada abogada veterana de la NFLPA, quien fue despedida tras presentar una demanda por despido injustificado contra el sindicato. Se espera que McPhee testifique ante un gran jurado federal en Brooklyn.

Denuncia

A raíz de la investigación, iniciada por una denuncia presentada por un denunciante contra Clark ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales en noviembre de 2024, que alegaba tráfico de influencias, malversación de recursos, abuso de poder y nepotismo, la MLBPA contrató a un asesor externo para asesorar a los jugadores sobre el estado del caso del gobierno.

El abogado, Adam Braverman, ha mantenido al subcomité ejecutivo del sindicato, compuesto por ocho miembros, informado sobre la investigación del gobierno e informó a los principales líderes de los jugadores en la reunión de la junta del sindicato en diciembre sobre las posibles responsabilidades legales que Clark afrontaba, según las fuentes.

Ni Braverman ni el abogado de Clark, Daniel Collins, respondieron los mensajes que ESPN les dejó el martes.

La renuncia de Clark ensombreció una negociación que se anticipaba como la más polémica en una generación, ya que la presión de los dueños por un límite salarial probablemente provocaría un cierre patronal al vencimiento del convenio colectivo vigente el 1 de diciembre.

Los líderes de los jugadores planean reunirse el martes a las 16:30 horas, ET, para discutir las consecuencias de la renuncia de Clark, según informaron las fuentes.

El proceso para nombrar a su reemplazo no está claro, y los estatutos del sindicato no describen un plan de sucesión. Bruce Meyer, subdirector ejecutivo del sindicato, ha sido mencionado por varios líderes de jugadores como el candidato más obvio para asumir el cargo, según las fuentes.

Brent Suter, veterano lanzador de relevo y miembro del subcomité, declaró a la prensa que el sindicato "tendrá un director ejecutivo interino y mantendrá todo lo más estable posible este año".

Clark, de 53 años, fue el primer jugador en dirigir la MLBPA, elegido director ejecutivo en 2013 tras el fallecimiento de su predecesor, Michael Weiner. Desde entonces, los jugadores habían considerado en múltiples ocasiones cambios en la directiva del sindicato, incluyendo un intento de destitución de Meyer en la primavera de 2023, que Clark ayudó a frenar. Sin embargo, la investigación del Distrito Este, reportada inicialmente por ESPN en mayo, generó preguntas que finalmente influyeron en la renuncia de Clark.

El sindicato, que tenía previsto comenzar su gira de spring training por los 30 clubhouses el martes, canceló abruptamente su reunión de las 8:00 horas, tiempo del Este, con los Cleveland Guardians en Goodyear, Arizona.

"Que esto ocurra durante la investigación no es demasiado sorprendente", declaró el segunda base de los New York Mets, Marcus Semien, también miembro del subcomité. Pero todavía me duele. Es algo que aún estoy procesando y sólo quiero que nuestro grupo de jugadores avance este año y tenga un buen año de negociaciones con un liderazgo que se preocupe por lo que quieren los jugadores.

Clark se unió a la MLBPA tras 15 años de carrera como jugador y era visto como un posible sucesor de Weiner, quien falleció en 2013 tras luchar contra un cáncer cerebral. El ascenso de Clark fue aplaudido por los jugadores, aunque tras un convenio colectivo que negoció en 2017 y que se consideró una victoria aplastante para la liga, el sindicato contrató a Meyer, un abogado laboral con amplia experiencia que había trabajado con la NHL, la NFL y la NBA, como negociador principal.

El lanzador de los Chicago Cubs, Jameson Taillon, ex representante de los jugadores, dijo el martes que estaba "sorprendido" por la renuncia de Clark, y agregó que creía que "ninguno de nosotros lo había visto". "La fuerza de la unión no reside en una sola persona", dijo Taillon. "Se trata de los jugadores. Siempre se ha tratado de eso. Confío en que encontraremos a alguien bueno para liderarnos".

Meyer dirigió las negociaciones del sindicato para el regreso a la actividad durante los primeros días de la pandemia de COVID-19 y estuvo a cargo de la mesa de negociaciones cuando la liga impuso un cierre patronal a los jugadores en 2021. A pesar de que el subcomité votó unánimemente en marzo de 2022 para rechazar la oferta final de la liga, que habría provocado la pérdida de juegos, los jugadores de base votaron 26-4 a favor del acuerdo.

"Con este grupo de jugadores, hemos pasado por muchas cosas", dijo el jardinero de los Cubs, Ian Happ, también ex representante de jugadores. "Hemos visto muchísimas. Hemos pasado por un cierre patronal, hemos pasado por 2020. Eso mantuvo a los jugadores muy informados y muy conscientes. Haber pasado por esas experiencias les ayudará en ésta".

La investigación sobre la MLBPA conmocionó al sindicato, incluso cuando Clark negó haber actuado mal y continuó haciéndolo meses después de que los abogados del gobierno comenzaran a cuestionar su gestión.

OneTeam Partners, una idea concebida por Clark y el ex director ejecutivo de la NFLPA, DeMaurice Smith, y lanzada en 2019, fue valorada en casi 2 mil millones de dólares cuando uno de los socios iniciales de la empresa, RedBird Capital, vendió su participación del 40 por ciento a tres inversores en 2022. Como firma de licencias grupales, OneTeam buscaba cerrar acuerdos con los medios y monetizar el nombre, la imagen y la semejanza de los atletas.

El plan de bonificación, que habría otorgado las llamadas "unidades de beneficio" a los miembros de la junta directiva, fue señalado por McPhee, el exabogado de la NFLPA que fue despedido a finales de diciembre. Si bien la NFLPA inició una investigación tras las preocupaciones de McPhee, la MLBPA se negó a hacer lo mismo.

McPhee alegó en su demanda de diciembre que Clark instó a Howell a "cerrar" la investigación, preguntando sobre el plan de bonificación para ejecutivos de OneTeam, que le habría generado millones de dólares en pagos.

Players Way, uno de los proyectos predilectos de Clark, inicialmente tenía como objetivo organizar eventos y exhibiciones para jóvenes jugadores de béisbol e invirtió al menos 3,9 millones de dólares a pesar de la limitada asistencia. ESPN informó en octubre que investigadores federales preguntaron sobre la empresa con fines de lucro, que indicaba un número de suite en una dirección de Windermere, Florida, que en realidad era un apartado postal de una tienda UPS.

En una declaración a ESPN, Clark afirmó que el sindicato fundó Players Way "como un oasis para jóvenes atletas y familias que, con demasiada frecuencia, son explotados en la maquinaria multimillonaria de los 'deportes juveniles' actuales".

Aunque los representantes del sindicato insistieron en que la organización se volvería mucho más activa en octubre pasado, Players Way, según su sitio web, actualmente no tiene eventos programados. Varias fuentes han informado a ESPN que Players Way ha sido clausurado, aunque los representantes del sindicato se han negado a confirmarlo.