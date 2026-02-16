Tejada, Franco, Colón, González y Rodríguez exaltados al Salón de la Fama Latino

En una emotiva ceremonia celebrada en el teatro del hotel Lopesan Costa Bávaro, el Salón de la Fama del Béisbol Latino exaltó a Bartolo Colón, Adrián González, Julio César Franco, Francisco Rodríguez y Miguel Tejada como parte de su clase 2025.

La gala reunió a grandes figuras del béisbol latino y estuvo marcada por la emoción, los recuerdos y mensajes de inspiración. Rodríguez no pudo estar presente debido al reciente fallecimiento de su hijo, mientras que cada uno de los exaltados fue homenajeado con un material audiovisual resaltando su trayectoria, estadísticas y récords.

La alfombra roja fue conducida por la periodista deportiva Hecmary Ugarte, mientras que la conducción de la ceremonia estuvo a cargo de los comunicadores Enrique Rojas y Natasha Peña, bajo la producción de Leonte Landino.

Además, se realizó un homenaje póstumo a exjugadores latinos, recordando el legado de Ed Acosta, Diego Seguí, Félix Torres, Carlos Lezcano, Jesús Montero y Octavio Dotel.

* Mensajes que inspiran*

Los discursos de los inmortalizados estuvieron cargados de fe, gratitud y perseverancia.

Adrián González recordó sus inicios en Tijuana:

“El talento abre puertas, pero el carácter es lo que te mantiene dentro. La disciplina y el respeto que aprendí de niño fueron la base de mi carrera”.

Julio César Franco habló del sacrificio detrás del sueño:

“El camino a Grandes Ligas no es fácil ni barato. Se construye con trabajo, calor, cansancio y una fe inquebrantable”.

Miguel Tejada agradeció a quienes marcaron su vida:

“Dios, mis padres y quienes creyeron en mí fueron el motor para levantarme cada vez que caí y seguir luchando por mis objetivos”.

Bartolo Colón, con su característico tono humilde, resaltó el valor de la familia y las oportunidades:

“Gracias a Dios, a mis padres, a mi esposa y a quienes me ayudaron a volver al terreno. Los Yankees me dieron otra oportunidad para demostrar que aún podía competir”.

Una ceremonia que sigue haciendo historia

El director de operaciones del Salón de la Fama del Béisbol Latino, Robinson Paredes, expresó su satisfacción por el éxito del evento:

“Feliz de recibir a los nuevos inmortales. Cada ceremonia es un hecho realidad y esta clase así lo demuestra. Gracias por estar aquí”.

Legado latino

La ceremonia reafirmó el impacto del pelotero latino en el béisbol mundial y el poder de las historias de superación que nacen en escenarios humildes y terminan en la inmortalidad deportiva.

El Salón de la Fama del Béisbol Latino continúa consolidándose como el espacio donde las leyendas reciben el reconocimiento a carreras que marcaron generaciones.