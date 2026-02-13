Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
El Deporte

televisión

Transmisión del Clásico Mundial contará con actuaciones de Emilio Bonifacio y José Reyes

Ambos laborarán en programas especiales a celebrarse antes y después de cada partido del certamen

Emilio Bonifacio y José Reyes participarán en programas especiales. en la gráfica junto a Miguel Medina, Director de Comunicaciones del equipo dominicano que estará en el Clásico Mundial.

Emilio Bonifacio y José Reyes participarán en programas especiales. en la gráfica junto a Miguel Medina, Director de Comunicaciones del equipo dominicano que estará en el Clásico Mundial.Fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

La transmisión en República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026 incluirá programas especiales antes y después de cada partido del equipo nacional, encabezados por los exjugadores de Grandes Ligas José Reyes y Emilio Bonifacio, como parte de una propuesta editorial y televisiva de Grupo de Medios Panorama producida en vivo desde Miami, orientada a ofrecer al público una cobertura amplia, rigurosa y de alto nivel.

Los espacios, concebidos como pre-juego y post-show, se transmitirán en torno a cada uno de los encuentros que dispute el conjunto dominicano durante el torneo que se desarrollará del 5 al 17 de marzo. La transmisión en territorio nacional de estos shows y de todos los partidos se realizará a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, medios que integran el Grupo de Medios Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur.

Ambos programas se realizarán desde el LoanDepot Park, en Miami, sede de los partidos, y ofrecerán a la audiencia análisis previo y posterior a cada juego, comentarios técnicos, entrevistas con jugadores y miembros del cuerpo técnico, así como un repaso de los momentos más relevantes de cada jornada y de los partidos disputados en las distintas sedes del certamen.

Al referirse a la incorporación de Reyes, conocido popularmente como “La Melaza” y de Bonifacio, nombrado cariñosamente como “El Boni” o “El Capitán Azul”, como talentos en estos espacios especiales, Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama, destacó que su incorporación responde a una visión editorial orientada a fortalecer la calidad y la conexión con la audiencia.

“José Reyes y Emilio Bonifacio aportan no solo su talento y conocimiento del juego, sino también un carisma y una conexión genuina con la fanaticada dominicana. Son figuras queridas y altamente representativas del béisbol dominicano. Consideramos que su presencia añade credibilidad, cercanía y autoridad deportiva a cada antesala y a cada análisis posterior, fortaleciendo la experiencia del público dominicano”, manifestó.

La producción general de los pre-juegos y los post-shows estará a cargo del comunicador Ramón Carmona, con la participación de los comunicadores Natacha Peña, Paloma Almonte y Juan Frank Kranwinkel, quienes aportarán análisis editorial, contexto informativo y seguimiento a las incidencias del equipo dominicano. Cada pre-show durará una hora y los post-shows media hora.

Con esta propuesta editorial, la audiencia nacional contará con una cobertura continua, especializada y contextualizada de la participación dominicana en el evento más relevante del calendario mundial del béisbol.

Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta y radio del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).

Tags relacionados