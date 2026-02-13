Transmisión del Clásico Mundial contará con actuaciones de Emilio Bonifacio y José Reyes

La transmisión en República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026 incluirá programas especiales antes y después de cada partido del equipo nacional, encabezados por los exjugadores de Grandes Ligas José Reyes y Emilio Bonifacio, como parte de una propuesta editorial y televisiva de Grupo de Medios Panorama producida en vivo desde Miami, orientada a ofrecer al público una cobertura amplia, rigurosa y de alto nivel.

Los espacios, concebidos como pre-juego y post-show, se transmitirán en torno a cada uno de los encuentros que dispute el conjunto dominicano durante el torneo que se desarrollará del 5 al 17 de marzo. La transmisión en territorio nacional de estos shows y de todos los partidos se realizará a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, medios que integran el Grupo de Medios Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur.

Ambos programas se realizarán desde el LoanDepot Park, en Miami, sede de los partidos, y ofrecerán a la audiencia análisis previo y posterior a cada juego, comentarios técnicos, entrevistas con jugadores y miembros del cuerpo técnico, así como un repaso de los momentos más relevantes de cada jornada y de los partidos disputados en las distintas sedes del certamen.

Al referirse a la incorporación de Reyes, conocido popularmente como “La Melaza” y de Bonifacio, nombrado cariñosamente como “El Boni” o “El Capitán Azul”, como talentos en estos espacios especiales, Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama, destacó que su incorporación responde a una visión editorial orientada a fortalecer la calidad y la conexión con la audiencia.

“José Reyes y Emilio Bonifacio aportan no solo su talento y conocimiento del juego, sino también un carisma y una conexión genuina con la fanaticada dominicana. Son figuras queridas y altamente representativas del béisbol dominicano. Consideramos que su presencia añade credibilidad, cercanía y autoridad deportiva a cada antesala y a cada análisis posterior, fortaleciendo la experiencia del público dominicano”, manifestó.

La producción general de los pre-juegos y los post-shows estará a cargo del comunicador Ramón Carmona, con la participación de los comunicadores Natacha Peña, Paloma Almonte y Juan Frank Kranwinkel, quienes aportarán análisis editorial, contexto informativo y seguimiento a las incidencias del equipo dominicano. Cada pre-show durará una hora y los post-shows media hora.

Con esta propuesta editorial, la audiencia nacional contará con una cobertura continua, especializada y contextualizada de la participación dominicana en el evento más relevante del calendario mundial del béisbol.

Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta y radio del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).