La NBA y su fin de semana de las Estrellas

La NBA sigue dándole vueltas al All-Star Game. Tras el tradicional Este contra Oeste y los capitanes eligiendo ‘a pies’, el curso pasado probó la fórmula de que compitieran más de dos equipos, pero el formato no terminó de convencerles y han incluido algunas novedades en al edición de este año, que se celebrará en el imponente Intuit Dome de Inglewood, casa de los Clippers, en la madrugada del domingo al lunes.

Los 24 seleccionados se han dividido en tres equipos, dos formados por jugadores estadounidenses y uno por internacionales, y se enfrentarán en un sistema de todos contra todos. Cada duelo durará 12 minutos y los dos mejores equipos se medirán en la gran final por el título. La NBA espera que, con el nuevo sistema, el ritmo del juego sea más rápido y haya emoción hasta los momentos finales.

La elección de los 24 all-star ha sido igual que siempre, con doce jugadores procedentes de la Conferencia Este y doce del Oeste. Los titulares fueron elegidos por el voto conjunto de aficionados, jugadores y entrenadores, aunque con una novedad: no había restricciones en cuanto al puesto como en años anteriores donde se elegían dos guards (bases y escoltas) y tres frontcourt (aleros y pívots).

El griego Giannis Antetokounmpo (Bucks), el serbio Nikola Jokic (Nuggets), el camerunés Joel Embiid (Sixers) y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) han arrasado con los últimos siete premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

Por detrás de ellos llama a la puerta un esloveno, Luka Doncic (Lakers), a la espera de la augurada era del fenómeno francés Wembanyama. “Siguiendo el espíritu de la competición olímpica, es Estados Unidos contra el mundo. El orgullo está en juego”, expuso Carmelo Anthony.

Los equipos

Stars (USA): Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers).

World (RdM): Giannis Antetokounmpo (Bucks), Deni Avdija (Blazers), Luka Doncic (Lakers), Alperen Sengun (Rockets) sustituye a Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), Jamal Murray (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Victor Wembanyama (Spurs).

Stripes (USA): Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Brandon Ingram (Toronto Raptors) sustituye a Stephen Curry (Warriors), Kevin Durant (Rockets), LeBron James (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Norman Powell (Heat).