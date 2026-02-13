El Cibao FC visitará este domingo a los Delfines en la Liguilla

El Cibao FC visitará a los Delfines del Este el domingo, como parte del arranque de la segunda ronda de la Liguilla, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), evento dedicado al propulsor deportivo de esta disciplina doctor José Rafael Abinader.

El encuentro previsto para comenzar a las 3:30 de la tarde, tendrá como escenario el estadio del Parque del Este.

En el juego entre onceno naranja y los cetáceos estará en juego la primera posición de la Liguilla, donde está primero el club del Este con 10 puntos y los cibaeños están segundos con 8.

Los Delfines buscarán ampliar su ventaja en la cima, mientras que la tropa de Junior Scheldeur va tras el triunfo que lo elevaría hacia la cima.

El desafío entre Cibao FC y Delfines será uno de tres que se jugarán en la jornada 6 de la Liguilla y que comenzará este sábado con la Universidad O&M como anfitriona del Club Atlético Pantoja a las 3:30 de la tarde, en el estadio Panamericano.

El domingo, además del juego Cibao FC y Delfines del Este, Moca FC recibirá a sus vecinos de Salcedo FC a las 6:00 de la tarde, en el estadio Moca 85.

Cibao FC y Delfines del Este se enfrentaron el 10 de este ganando los anfitriones 1-0 y ahora jugarán como visitantes.

En la etapa regular se midieron en cuatro ocasiones, donde Cibao FC ganó dos veces y empató los otros dos.

Los 10 puntos de los Delfines son productos de 3 victorias, un empate y una derrota, mientras que los 8 del Cibao corresponden a 2 triunfos, 2 empates y un fracaso.

Cibao FC es el club con más goles en la Liguilla con 8 a favor, mientras que su portería defendida por Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías y Elián Beras ha permitido 6 en contra, para un saldo positivo de más 2.

Los Delfines del Este tienen 7 goles a favor y 3 en contra para un renglón positivo de más 4.

El líder goleador del onceno naranja es Ángel Pérez con 8, mientras que Edwarlyn Reyes y Rivaldo Correa quien va de menos a más tienen 6 cada uno, Julio César Murillo tienen 3 la misma cantidad de Carlos “Caballo” Ventura, quien se fue a Bolivia.

Con dos goles color naranja están, Wilman Modesta, quien se perderá el juego del domingo por expulsión con tarjeta roja, Javier Roces, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba.

Se inscriben con un gol, Gabriel Peguero, Jean Carlos López Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Gonzalo Alarcón, Elián López y Omar De la Cruz.

El mejor anotador de Delfines es Richerly De los Santos con 8 goles, Yornier Hurtado tiene 5 y con 3 Christopher Almonte, Eliader Doulus y Joselvis Sánchez, en tanto que John Ramos suma 2.

En el partido del pasado domingo cuando Cibao FC empató con Pantoja de visitante, se produjo el regreso de Jean Carlos López, Capitán de la Selección Nacional y quien llevaba varias semanas lesionado.

López en su regreso fue incluido en el Once Ideal de la quinta jornada, junto a sus compañeros Julio César Murillo y Rivaldo Correa.