Rob Manfred espera los grandesligas participen en los Juegos Olímpicos de Los Angeles

El comisionado de béisbol Rob Manfred se muestra optimista de que los jugadores de las Grandes Ligas jugarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Manfred, hablando después de una reunión de propietarios el jueves, dijo que todavía hay asuntos por resolver con la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas antes de que esas aspiraciones olímpicas se hagan realidad, pero "creo que estamos mucho más cerca de eso que la última vez que hablamos de ello", dijo.

El torneo de béisbol de seis naciones se jugará del 13 al 19 de julio en el Dodger Stadium . La MLB planea un receso extendido del Juego de las Estrellas entre el 9 y el 21 de julio, con el Juego de las Estrellas probablemente en San Francisco el 11 de julio.

Es necesario un acuerdo con el sindicato.

“Siento que hay mucho impulso para jugar en Los Ángeles en 2028”, dijo Manfred. “Creo que vamos a superar esos problemas. Creo que la gente ha llegado a apreciar que los Juegos Olímpicos en suelo estadounidense son una oportunidad única de marketing para el deporte. Creo que había muchos jugadores interesados en hacerlo y, ya saben, me siento muy seguro de que lo lograremos”.

Además, se necesita un acuerdo sobre seguros que cubran los contratos de los jugadores durante el tiempo que permanezcan en los equipos olímpicos.

Estados Unidos tendrá una plaza automática en los torneos de béisbol y sóftbol y las otras dos mejores naciones de las Américas en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes ganarán plazas.

La MLB no permitió que los jugadores en las listas de 40 hombres participaran en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando Nippon Professional Baseball interrumpió su temporada y Japón venció a Estados Unidos 2-0 en el juego por la medalla de oro .

También se le preguntó a Manfred si la participación de Casey Wasserman, el destacado empresario y agente de talentos que recientemente perdió clientes debido a su aparición en archivos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein, recientemente publicados , disuadiría a la liga de participar en los Juegos Olímpicos. Se negó a comentar sobre Wasserman, presidente de los Juegos de Los Ángeles, y afirmó: «Mira, no tenemos tratos con Casey. Tenemos tratos con la institución de los Juegos Olímpicos».

Manfred sobre los Dodgers: "Los grandes equipos" son buenos para el béisbol

La incorporación del jardinero estrella Kyle Tucker por parte de los Dodgers de Los Ángeles a lo que ya estaba entre las nóminas más altas volvió a provocar un debate sobre si la gerencia propondrá un tope salarial en la negociación colectiva este año.

Manfred dijo que no ha habido mucho movimiento en las negociaciones sobre el límite salarial.

Tucker, el jardinero derecho considerado uno de los mejores jugadores del béisbol, es el último veterano consagrado en ser fichado por los Dodgers, que tienen tres de los ocho mejores contratos actuales por valor anual promedio . Los Ángeles también fichó al destacado cerrador Edwin Díaz para reforzar su bullpen.

“Mira, creo que los grandes equipos siempre son buenos para el béisbol”, dijo. “Creo que, con respecto a este gran equipo en particular, reforzó lo que venimos escuchando de los aficionados en muchos mercados desde hace mucho tiempo sobre la competitividad del deporte. Pero los grandes equipos siempre son buenos para el béisbol”.

Es probable que esta primavera comiencen las negociaciones para un contrato laboral que suceda al acuerdo que expira el 1 de diciembre.

“Estamos en proceso de preparación”, dijo Manfred. “Aún no hemos acordado un calendario con la MLBPA, y se necesitan dos para bailar el tango, como dicen, pero históricamente, después del día inaugural, comenzamos”.

Proceso de seguro de WBC

Manfred afirmó que probablemente no haya forma de evitar los problemas de seguro que han surgido para los jugadores contratados por la MLB que planean jugar en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes. Varias estrellas, como Francisco Lindor y Carlos Correa de Puerto Rico, quedaron fuera de las listas de sus países porque la aseguradora del CMB no los cubrió.

“Nos gusta que digan que quieren jugar, obviamente”, dijo Manfred. “Pero luego, tener un problema con el seguro y que el jugador no pueda jugar, lo reconocemos. Simplemente no estoy seguro de que haya una solución”.

El torneo es propiedad conjunta de las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol. El seguro lo proporciona National Financial Partners.

"Para que los clubes se sintieran cómodos con la idea de que los chicos deberían jugar antes en partidos que de otra manera no jugarían, tuvimos que protegerlos financieramente", dijo Manfred.

Casilleros de entrenadores

Los propietarios aprobaron un cambio de reglas que requiere que los entrenadores de primera y tercera base permanezcan en los palcos de entrenadores marcados. Los entrenadores se han movido con frecuencia hacia el home, en una mejor posición para transmitir mejor las señales del equipo defensivo que pueda recoger

Declive de las redes deportivas regionales

MLB producirá y distribuirá transmisiones televisivas locales de al menos 14 equipos esta temporada luego de los problemas financieros de FanDuel Sports Network de Main Street Sports Group.

“La situación de RSN impacta el crecimiento de nuestros ingresos porque su declive lastra lo que, por lo demás, es una industria en crecimiento”, dijo Manfred. “Es cierto que los mercados más pequeños se han visto más afectados que los grandes, lo que impacta en el reparto de ingresos. Dicho esto, creo que a largo plazo, nuestro contenido es intrínsecamente valioso. Atraemos muchísima atención, y creo que cuando tengamos la oportunidad de llegar al mercado en 2028, estaremos bien”.

Manfred dijo que los 14 equipos “probablemente están ganando un poco menos de lo que ganaban con sus antiguos contratos”.

“La palabra clave es «viejo»”, añadió. “La razón por la que esos contratos ya no existen es que no eran rentables, dada la situación actual de corte de cable”.

Cambios en el control del equipo

Los equipos aprobaron dos cambios en los propietarios controladores: el CEO de Cincinnati Reds, Phil Castellini, sucede a su padre y el miembro de la junta de Minnesota Twins, Tom Pohlad, reemplaza a su hermano menor Bob .

Manfred dijo sobre el proceso de venta de los Padres de San Diego: “Hay un gran interés en lo que se considera un activo realmente atractivo”.

Consejo ejecutivo

El presidente de Milwaukee, Mark Attanasio, y el propietario controlador de Baltimore, David Rubenstein, fueron elegidos para el consejo ejecutivo de ocho miembros, reemplazando al socio gerente general de Arizona, Ken Kendrick, y al presidente de Seattle, John Stanton. El consejo también incluye al presidente de San Francisco, Greg Johnson, y al presidente de Cleveland, Paul Dolan (cuyos mandatos expiran en 2027), al presidente de Miami, Bruce Sherman, y al propietario de Los Angeles Angels, Arte Moreno (2028), y al presidente de los New York Mets, Steve Cohen, y al socio gerente de los Athletics, John Fisher (2029).

Acuerdos corporativos

MLB aprobó extensiones de su contrato con Anheuser-Busch Cos. Inc. y de los acuerdos para que Comcast Corp. y Cox Communications Inc. transmitan el paquete Extra Innings de transmisiones televisivas fuera del mercado.