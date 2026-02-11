El costo del equipo dominicano ronda los 65 millones de pesos

Por unos 65 millones de pesos rondaría el monto que se destinaría para la participación del seleccionado dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, evento que se jugará del 5 al 17 de marzo próximo en Estados Unidos y Asia.

De esta manera lo reveló Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, quien expresó que gran parte de este monto se destinaría en dietas para los peloteros, hospedaje, tickets aéreos, compra de boletas, gastos operativos entre otros aspectos.

Núñez sostuvo que todo transcurre de manera brillante en los diferentes aspectos organizativos a realizar un desempeño decoroso en esta sexta versión de la justa.

Mientras que el ministro Kelvin Cruz indicó que lo que este equipo cuesta en verdad no tiene precios. “En estos peloteros observamos a gran parte del mejor talento dominicano que posee las Grandes Ligas “, dijo tras formar parte en el tradicional almuerzo que realiza el Grupo Corripio y que tuvo como invitado al grupo que lidera el plantel quisqueyano para el Clásico Mundial.

Cruz: Mas directo con jugadores

Un aspecto que el gerente Nelson Cruz expresó que aprendió del pésimo desempeño del plantel en el 2023 es que debió tener un mayor acercamiento con los peloteros.

Recuerda que en el pasado Clásico como fue un jugador activo tenía que permanecer mucho tiempo entrenando y entonces en el momento no dedicaba el suficiente para los aspectos de la gerencia.

“Quizás este hecho me robó espacio para estar en más comunicación con los jugadores”, eso fue algo de lo que también aprendí.

Un fracaso si no hay corona

Otro aspecto que Cruz resaltó es que si por casualidad el equipo dominicano no logra la corona en el Clásico, la participación pudiera externarse como un fracaso.

“Venimos de perder en la primera ronda, algo igual ocurrió en el 2009 y ripostamos para ganar en el 2013, ahora debemos recuperarnos y tratar de alcanzar la corona”, señaló Cruz de manera enfática.

Acta de nacimiento para Wells

Otro tema ue tocó Cruz fue que ya está lista el acta de nacimiento para Austin Wells, quien será una de las dos máscaras que tendrá Dominicana en el Clásico.

Y Cruz resaltó que los primeros acercamientos con el receptor de los Yankees nacieron en la Serie Mundial del 2024, en que los Dodgers le ganaron a los Mulos. Nelson trabajaba como analista, tuvo contacto con Wells a quien le encantó la idea de vestir la camiseta quisqueyana en el Clásico.

Esa comunicación se mantuvo siempre viva y tras la lesión en el tobillo de Yainer Díaz, este buscó las formas de mantenerse en la lista, pero al final cedió y Wells entró en la acción.

El almuerzo con las empresas del Grupo Corripio tuvo la conducción de José P. Monegro, director del Periódico el Día y participaron comunicadores de todas las empresas del grupo.

Junto a los mencionados estuvieron Edwin Encarnación, asesor, Miguel Medina, director de Comunicaciones, Amauris Nina, miembro del staff de operaciones, Valentin Báez, ejecutivo de Telesistema.

……………………………………………………………………………………..

Equipo ganador del Clásico

Recibirá unos US$ 3.0 millones

Este monto se repartiría en el 50 por ciento para los peloteros e igual cantidad para la Federación de Béisbol del país campeón

PEDRO G. BRICEÑO

Santo Domingo.

Unos 3.0 millones de dólares se llevará para su país el equipo campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

Este monto sería conformado por la acumulación de ingresos que vayan obteniendo según vaya avanzando en las diferentes etapas que involucra al mismo.

La cantidad por solo conquistar el certamen sería de 1.0 millón de dólares, pero cada ocasión que se vaya avanzando estaría bien remunerada.

Según los reglamentos de los 3.0 millones que reciba el club campeón, el 50 por ciento sería para los jugadores y la otra mitad para la federación de béisbol de la nación ganadora. En el 2023, los peloteros recibieron unos 50 mil dólares cada uno.

La mayor parte del monto destinado para la federación deberá ser destinado para forjar a las categorías menores de béisbol.

Repartición de los montos

Cada uno de los 20 equipos recibirá 300 mil dólares por el solo hecho de clasificar. Mientras que el combinado que avance a los cuartos de finales recibirá 400 mil adicional como incentivos.

De su lado, el llegar a las semifinales sumaría otros medio millón de dólares, en tanto que los conjuntos que logren llegar a la final aseguran medio millón de dólares más.

Esta estructura de premios motivaría a los equipos a brindar lo mejor de si sino que también asegura que cada juego se una batalla épica.

Retirarán número 27 de Marichal

De su lado, durante los dos partidos de exhibición que celebrará el equipo dominicano frente a Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo, precisamente este ultimo día será realizado un reconocimiento a lo que es la figura de Juan Marichal.

En el mismo habrá una gran decisión que se tomará y es el hecho de que el famoso número 27 que uso Marichal será puesto en retiro y no será usado jamás en ninguno de los eventos internacionales en que participe la Federación de Béisbol.

Esto sería luego de la celebración del Clásico, hecho que indica que Vladimir Guerrero Jr, será el último pelotero en utilizarlo, al menos en certámenes de Fedom.

Núñez Nepomuceno aclaró que esto solo le compete a Fedom, no a los eventos en que participa la Liga Dominicana de Béisbol.