El campeón del Clásico Mundial se llevará 7.5 millones de dólares para su país

Un sustancial incremento de miles de dólares destinará el Clásico Mundial de Béisbol a los 20 países participantes en el trascendental evento que se efectuará del 5 al 17 de marzo.

Según lo revela una publicación del WBC (Clásico Mundial de Béisbol), el combinado campeón del evento recibirá un monto total de 7.5 millones de dólares, una cantidad que se incrementa en 4.5 millones con relación a los 3.0 que en sentido general recibió el conjunto campeón del Clásico en el 2023.

Estos 7.5 millones sería conformado por la acumulación de ingresos que vayan obteniendo las selecciones según vaya avanzando en las diferentes etapas que involucra al mismo.

En total, el evento destinará la friolera de 37.5 millones de dólares a ser repartidos entre los países que accionarán en el certamen recibiendo los combinados que vayan avanzando en las diferentes etapas mayores ingresos.

La cantidad por solo conquistar el Clásico Mundial de Béisbol sería de 2.5 millones de dólares, lo cual tendrá un incremento de 1.5 millones con relación a lo recibido por Japón en el 2023 por el hecho de haber conquistado el partido final.

Según los reglamentos de la WBC los 7.5 millones de dólares que reciba el club campeón, el 50 por ciento sería para los jugadores y la otra mitad para la federación de béisbol de la nación ganadora. En el 2023, los peloteros recibieron unos 50 mil dólares cada uno, pero ahora ese aumento será super sustancial

La mayor parte del monto destinado para la federación deberá ser destinado para forjar a las categorías menores de béisbol.

Repartición de los montos

Cada uno de los 20 equipos recibirá 750 mil dólares, lo cual se incrementa en 450 mil con relación a los 300 mil que se otorgaron en el 2023. Mientras que el combinado que avance a los cuartos de finales recibirá 1.0 millón adicional como incentivos.

De su lado, el llegar a las semifinales sumaría otros 1.250 millón de dólares, en tanto que los conjuntos que logren llegar a la final aseguran otro 1.250 millón de dólares más.

Esta estructura de premios motivaría mucho más a los equipos a brindar lo mejor de si sino que también asegura que cada juego se una batalla épica.

Retirarán número 27 de Marichal

De su lado, durante los dos partidos de exhibición que celebrará el equipo dominicano frente a Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo, precisamente este ultimo día será realizado un reconocimiento a lo que es la figura de Juan Marichal.

En el mismo habrá una gran decisión que se tomará y es el hecho de que el famoso número 27 que uso Marichal será puesto en retiro y no será usado jamás en ninguno de los eventos internacionales en que participe la Federación de Béisbol.

Esto sería luego de la celebración del Clásico, hecho que indica que Vladimir Guerrero Jr, será el último pelotero en utilizarlo, al menos en certámenes de Fedom.

Núñez Nepomuceno aclaró que esto solo le compete a Fedom, no a los eventos en que participa la Liga Dominicana de Béisbol.