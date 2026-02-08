Los Seahawks conquistan el Super Bowl 2026

La defensa ganó este campeonato.

Devon Witherspoon, Derick Hall, Byron Murphy y el resto de la feroz unidad de Mike Macdonald derrotaron a Drake Maye, y los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots 29-13 el domingo para ganar el segundo Super Bowl de la franquicia.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown a AJ Barner, Kenneth Walker III corrió por 135 yardas y Jason Myers estableció un récord del Super Bowl al acertar sus cinco intentos de gol de campo.

Uchenna Nwosu remató una actuación defensiva castigadora al atrapar el pase de Maye en el aire después de que Witherspoon le golpeara el brazo y lo corriera 45 yardas para una intercepción de 6 puntos.

La defensa “Dark Side” de Seattle ayudó a Darnold a convertirse en el primer mariscal de campo de la clase del draft de 2018 en ganar un Super Bowl, por delante de Josh Allen, Baker Mayfield y Lamar Jackson.

Considerado un fracaso, descartado por dos equipos y considerado prescindible por otros dos, Darnold demostró que sus escépticos estaban equivocados al ayudar a los Seahawks a terminar 17-3.

Tras liderar la NFL con 20 pérdidas de balón en la temporada regular, Darnold no tuvo ninguna en tres partidos de playoffs. No estuvo especialmente preciso contra la sólida defensa de los Patriots, pero protegió el balón y realizó suficientes jugadas, completando 19 de 38 pases para 202 yardas.

Los Seahawks capturaron a Maye seis veces, incluyendo dos de Hall y dos de Murphy. La captura de Hall al final del tercer cuarto preparó un campo corto y Darnold conectó con Barner en un pase de anotación de 16 yardas para poner el marcador en 19-0.

La intercepción de Julian Love preparó el terreno para otro gol de campo que puso el marcador en 22-7 con 5:35 por jugar.

Los Patriots (17-4) despejaron en las primeras ocho series, excluyendo una en la que se arrodillaron para terminar la primera mitad.

Abajo 19-0, Maye y la ofensiva de Nueva Inglaterra finalmente se pusieron en marcha. Conectó con Mack Hollins por el centro en medio del tráfico para 24 yardas y luego lanzó un pase de touchdown perfecto de 35 yardas a Hollins por el lado izquierdo para reducir la diferencia a 19-7.

Tom Brady una vez llevó a los Patriots de Bill Belichick a la mayor remontada en la historia del Super Bowl, cuando Nueva Inglaterra se recuperó de un déficit de 28-3 contra Atlanta para una victoria en tiempo extra de 34-28.

Pero Maye, quien quedó segundo tras Matthew Stafford en la contienda por el premio al Jugador Más Valioso de la NFL de la AP en la carrera más reñida en dos décadas, no se acercó. Tuvo la oportunidad de acercarse, pero su pase imprudente a la triple cobertura fue interceptado por Love y los Patriots perdían por 15 puntos cuando recuperaron el balón con 5:35 por jugar.

Luego llegó el touchdown de Nwosu, una forma adecuada de culminar un esfuerzo abrumador por parte de la defensa más tacaña de la NFL.

El pase de touchdown de 7 yardas de Maye a Rhamondre Stevenson hacia el final del juego solo hizo que el margen fuera más pequeño.

Los Seahawks tomaron una ventaja de 3-0 con un gol de campo de 33 yardas de Myers en la primera serie ofensiva del partido. Myers conectó desde 39 y 41 yardas para ampliar la ventaja a 9-0 al medio tiempo. Acertó desde 41 yardas en la primera serie ofensiva de Seattle del tercer cuarto para poner el marcador en 12-0.

Jugador del partido de los Patriots

El esquinero Christian González realizó dos jugadas sobresalientes para evitar posibles touchdowns en el segundo cuarto. Corrió de regreso y saltó para desviar un pase profundo a Rasheed Shahid que podría haber sido un touchdown de 76 yardas.

En la última serie ofensiva de Seattle en la primera mitad, González derribó un pase al receptor abierto All-Pro Jaxon Smith-Njigba que habría sido un TD de 23 yardas.

Mills consigue una captura de dos por uno

Rylie Mills empujó al guardia izquierdo Jared Wilson hacia Maye y derribó a ambos en una de las capturas de Seattle.

Bad Bunny brilla en el medio tiempo

Bad Bunny encabezó una actuación visualmente impactante en el entretiempo , que también contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin. El artista puertorriqueño ganador del Grammy, completamente en español.

A los Patriots se les negó un séptimo título récord

Los Patriots no lograron ganar el séptimo Super Bowl de la franquicia, lo que habría establecido un récord en la NFL. Están empatados con los Steelers con seis campeonatos.

Mike Vrabel, Entrenador del Año de la NFL de AP, aspiraba a convertirse en la quinta persona en ganar un Super Bowl como jugador y entrenador principal y el primero en hacer ambas cosas con el mismo equipo.

Maye, de 23 años, intentaba convertirse en el mariscal de campo más joven en ganar un Trofeo Lombardi. Ben Roethlisberger aún ostenta esa marca.