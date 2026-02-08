¿Quiénes han sido nombrados capitanes de RD en el Clásico Mundial?

La "C" en mayúscula es una que se vuelve un sello distintivo para los diferentes peloteros que la han poseído durante la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

El significado de la letra en una camiseta es que el jugador que la porta es capitán de la escuadra, por lo menos en algunos equipos.

En el caso de República Dominicana, tres participantes han sido condecorados con el emblema durante la historia de la justa mundialista.

El camino inició en 2009. ¿La razón? No hubo uno en específico en el certámen de 2006; no obstante, Moisés Alou le brindó apertura a la distinción tres años después con la bendición de Stanley Javier y Junior Noboa.

Incluso, publicaciones de Listín Diario de ese año señalaban las emociones del inmortal del deporte dominicano por portar la condecoración.

“Ser capitán me enorgullece mucho. Acepto humildemente esta designación... No tengo palabras para definir este honor”, reveló el outfield al periodista Ramón Rodríguez.

Sin embargo, la edición de 2009 es recordada por ser una de las peores en la historia de la nación, debido a que solamente jugaron tres partidos en el grupo D y fueron eliminados por los Países Bajos en la primera ronda que fue llevada a cabo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Además, el evento fue el último destello de Alou como jugador profesional. Empero, no se alejó de la escuadra tricolor, todo lo contrario, se convirtió en gerente general para la versión de 2013 y se transformó en pieza fundamental para la conformación de la escuadra que ganó esa edición de manera invicta.

Una pieza fundamental

En 2013 el deber recayó sobre Robinson Canó, que venía de estar entre los cinco mejores jugadores de la temporada 2012 de Grandes Ligas.

El segunda base no decepcionó en su primera oportunidad como capitán y después de una actuación sobresaliente durante ocho partidos logró quedarse con el Jugador Más Valioso y ser el mejor segunda base del torneo.

"Es un premio de todo el equipo, de unos compañeros excepcionales y de todo el país que nos apoyó siempre. Hemos logrado el gran sueño y la meta que nos propusimos desde el inicio, no en el apartado individual, sino como equipo", le comentó a la agencia de noticias EFE luego de ganar la final de 2013 contra Puerto Rico.

El nacido en San Pedro de Macorís repitió como capitán en 2017 y 2023.

La última contienda mundialista estuvo marcada por la eliminación en fase de grupos de los caribeños y por ser el último de Canó como capitán de la escuadra tricolor. Allí, solamente agotó dos turnos donde aprovechó para conectar un imparable.

Un nuevo capitán

El honor ahora le pertenece a Manny Machado, un tercera base que ha jugado en las últimas tres versiones del acontecimiento mundialista y que se ha identificado con la causa tricolor hasta encontrar una recompensa de gran valía.

"Siempre es un honor ponerme el uniforme dominicano. Ojalá que podamos traer otro trofeo al país, lo hicimos una vez y lo podemos hacer otra vez. Con el equipo que tenemos, con los jugadores, que estamos unidos como nunca, podemos lograr ese sueño", aseguró Machado en un audiovisual que compartió la cuenta del Equipo Dominicano de Béisbol en sus redes sociales.

"El ministro de la defensa", como es conocido Machado, será el guía de varios peloteros que por primera vez estarán dentro de la justa mundialista y que poseen el deseo de brindarle el segundo campeonato a RD en su historia.