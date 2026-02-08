Nikola Jokic alcanza el triple doble 182 de su carrera y desplaza a Robertson del segundo lugar

Nikola Jokic totalizó 22 puntos, 17 asistencias y 14 rebotes para superar a Oscar Robertson en la segunda posición de la lista de más triples-dobles en la historia de la NBA, y los Nuggets de Denver doblegaron el sábado 136-120 a los Bulls de Chicago.

Fue el 182º triple-doble de Jokic en temporada regular, el 19º de esta campaña y su segundo en igual número de partidos. Unicamente está detrás de Russell Westbrook, quien tiene 207.

Jamal Murray anotó 28 puntos y 11 asistencias por Denver, que cortó una seguidilla de tres derrotas. Tim Hardaway Jr. añadió 23 puntos a la causa de los Nuggets, quienes cerraron una gira de tres partidos con una victoria después de perder en Detroit y Nueva York.

Matas Buzelis anotó 21 puntos y Collin Sexton añadió 17 para los Bulls, quienes han perdido cuatro duelos consecutivos.

Los Bulls contaban con una ventaja de 104-97 después de cerrar el tercer período con una racha de 16-2, pero Denver comenzó el último cuarto con una ráfaga de 20-2 para tomar la delantera de manera definitiva. Jokic y Julian Strawther culminaron la racha con triples consecutivos.

Chicago pasó los primeros seis minutos del último cuarto sin anotar su primer tiro de campo y terminó el período con cinco encestes en 17 disparos.

Jokic contabilizó nueve puntos, 11 rebotes y siete asistencias en 17 minutos de la primera mitad, pero los Bulls se fueron al descanso con una ventaja de 65-59.