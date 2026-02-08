Lindsey Vonn se estrella al inicio del descenso y es evacuada en un helicoptero

Lindsey Vonn, que competía con una grave lesión en la rodilla izquierda, se estrelló al inicio del descenso olímpico el domingo y fue evacuada de la pista en helicóptero después de que la estadounidense de 41 años recibiera atención médica en la nieve durante largos y angustiantes minutos.

Vonn perdió el control en la travesía inicial tras cortar la línea demasiado ajustada y salió rodando ladera abajo. Se la oyó gritar después del accidente mientras el personal médico la rodeaba. Fue inmovilizada en una camilla y trasladada en helicóptero, lo que posiblemente suponía el final de su ilustre carrera como esquiadora.

Su condición no se conocía de inmediato. El equipo de esquí de Estados Unidos informó simplemente que sería evaluada.

Breezy Johnson, compañera de equipo de Vonn, obtuvo el oro y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico después de que Vonn lo hiciera hace 16 años. Johnson, de 30 años, superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia en un día agridulce para el equipo de Estados Unidos.

Vonn tenía a su familia en las gradas, incluido su padre, Alan Kildow, quien miraba al suelo mientras su hija recibía atención médica mientras su hija era atendida después de apenas 13 segundos en el recorrido. Otros en la multitud, incluido el rapero Snoop Dogg, observaron en silencio mientras la estrella del esquí finalmente era retirada del recorrido que conoce tan bien y donde ostenta un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo.

El accidente de Vonn fue “trágico, pero es el esquí de competición”, dijo Johan Eliasch, presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard.

“Solo puedo decir gracias por lo que ha hecho por nuestro deporte”, afirmó, “porque esta carrera ha sido el tema de conversación de los juegos y ha puesto nuestro deporte en la mejor luz posible”.

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, la historia inspiradora de estos Juegos Olímpicos. Regresó a las competencias de esquí de élite la temporada pasada después de casi seis años fuera del circuito con una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha. Se sentía tan bien tras su cirugía en abril de 2024 que decidió intentar otra aparición en los Juegos Olímpicos.

Sorprendió a todos al ser una contendiente casi de inmediato. Lidera la clasificación de descenso de la Copa del Mundo y era favorita para la medalla de oro antes de su caída en Suiza la semana pasada, cuando tuvo su última lesión de rodilla. Además de una rotura del ligamento cruzado anterior, también sufrió una contusión ósea y daño en el menisco.