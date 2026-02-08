Lake, Brito, Franchy y Jimmy Cordero en el equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe

El destacado desempeño de Franchy Cordero (JI), Junior Lake (JC), Sócrates Brito (JD) y Jimmy Cordero (LR), integrantes de los Leones del Escogido, les valió la selección al Equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe 2026.

Además de los cuatro jugadores del Escogido, el equipo ideal del torneo lo conforman Alí Solís (Tomateros), receptor; Yohandy Morales (Cangrejeros), primera base; Michael Wielansky (Charros), segunda base; Rodolfo Amador (Tomateros), tercera base; Luis Verdugo (Tomateros), campocorto; Luis Fernando Miranda (Charros), lanzador abridor, y Benjamin Gil (Charros), manager.

Franchy Cordero bateó para .300, con un OPS de 1.100; Junior Lake registró un promedio de .400 y un OPS de .879; mientras que Sócrates Brito lideró con un promedio de .438 y un OPS de 1.234. En el pitcheo, Jimmy Cordero destacó con una efectividad de 2.25.

Los premios fueron anunciados por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) en el Estadio Panamericano de Béisbol, en Guadalajara, México.

La Serie del Caribe 2026 corresponde a la 68.ª edición del torneo de béisbol de clubes profesionales y se celebra en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, en México.

Originalmente, el torneo estaba previsto para celebrarse en Caracas, capital de Venezuela, y en La Guaira, capital del estado La Guaira. Sin embargo, debido a presiones políticas entre Venezuela y los Estados Unidos, la CBPC decidió trasladar la sede a territorio mexicano.