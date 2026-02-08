Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

James Harden debuta con 23 puntos con los Cavaliers, equipo que derrota a los Kings

Se combinó con Donovan Mitchell para que Cleveland se impusiera 132-126 a Sacramento

James Harden se dirige al canasto en busca de dos puntos en el exito de los Cavaliers sobre los Kings.fuente externa

Sacramento

James Harden anotó 23 puntos en su debut con los Cavaliers y Donovan Mitchell sumó 35 para llevar el sábado a Cleveland hacia una victoria de 132-126 sobre los Kings de Sacramento, quienes sufrieron su duodécimo tropiezo consecutivo.

Harden fue adquirido por Cleveland a los Clippers de Los Ángeles el miércoles, a cambio de Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft.

Jarrett Allen sumó 29 puntos y diez rebotes por los Cavaliers, quienes ganaron por octava vez en nueve compromisos.

Nique Clifford anotó 30 puntos para liderar a Sacramento, que no ha ganado desde que venció a Washington en casa el 16 de enero. Los Kings han perdido seis encuentros seguidos como locales.

