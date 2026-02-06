El Escogido cae 10-7 ante los Tomateros, equipo al que volverán a enfrentar este viernes en semis

Los Tomateros de Culiacán protagonizaron una espectacular remontada al fabricar un rally de seis carreras en el octavo episodio para imponerse 10-7 a los Leones del Escogido, que de esta manera perdieron su invicto y quedaron con récord de 3-1, en el partido que cerró la quinta jornada de la 68ª Serie del Caribe Guadalajara 2026.

La ofensiva decisiva incluyó un jonrón de dos carreras de Estevan Florial, que coronó la rebelión mexicana y selló el triunfo.

El episodio lo abrió Sepúlveda con triple; Córdova fue golpeado y Amador conectó sencillo al jardín central para remolcar a Sepúlveda. Drake pegó hit al centro y, tras un error en tiro, anotaron dos carreras más. Meneses impulsó otra con elevado de sacrificio, Mendoza falló con elevado al derecho, Vergudo conectó sencillo y, acto seguido, Florial disparó su cuadrangular por el prado derecho para completar el rally.

Este viernes, a las 4:00 de la tarde (hora dominicana), Leones del Escogido y Tomateros de Culiacán volverán a enfrentarse en la primera semifinal. El ganador avanzará a la final, mientras que el perdedor quedará eliminado.

La victoria fue Anthony Gose, hubo salvado de Lupe Chávez y Conner Greeen cargó con la derrota.

En la ofensiva mexicana se destacaron Allen Córdoba y Esteban Florial con sendos cuadrangulares y Luis Verdugo se fue con 3 hits en 5 oportunidades, mientras que la de Leones fue encabezada por Franchy Cordero, quien bateó de 3-2, con dos jonrones, dos carreras anotadas y dos remolcadas. El capitán rojo, Jimmy Paredes, también tuvo una destacada actuación al irse de 4-2, incluyendo un cuadrangular.

Por los Leones del Escogido abrió el veterano Radhames Liz, quien trabajó cuatro entradas, permitió cinco hits, dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro. Fue relevado por Phillips Valdez, quien lanzó el quinto y sexto episodio.

Por México Verde, abrió Manny Barreda, quien lanzó cinco entradas, permitió cinco hits y cinco carreras, otorgó cuatro boletos y ponchó a tres.

Los Leones tomaron ventaja temprano cuando en el primer episodio Gustavo Núñez se embasó por error del segunda base, Marcos Hernández recibió boleto y Sócrates Brito conectó doble al jardín central para remolcar a ambos. Junior Lake avanzó a Brito con rodado por primera y Cristian Adames impulsó otra con rodado similar.

Los Tomateros respondieron en el tercer inning ante Liz con dos anotaciones gracias a un jonrón de Sepúlveda con un corredor en circulación. Otra carrera mexicana llegó en el sexto episodio, también impulsada por Sepúlveda, quien tuvo una gran noche con el madero.

En el cuarto, Franchy Cordero conectó cuadrangular por el jardín derecho. En el sexto, Cordero volvió a sacar la bola del parque, su segundo de la noche, para poner el juego 5-2, y posteriormente Jimmy Paredes disparó jonrón para la sexta carrera dominicana.

En el séptimo, Sócrates Brito conectó sencillo, se robó segunda y tercera base y anotó la séptima carrera tras un error en tiro del receptor. México descontó una carrera en ese mismo episodio ante el relevista Teller.