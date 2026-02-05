Una gran constelación de Estrellas en los rosters de los equipos para el Clásico Mundial

Hace veinte años, comenzó el primer Clásico Mundial de Béisbol de la historia, transformando para siempre el deporte mundial. Numerosas superestrellas y futuros miembros del Salón de la Fama saltaron al campo ese año, con Ken Griffey Jr., Ichiro Suzuki, Andruw Jones y Carlos Beltrán (estos dos últimos elegidos al Salón de la Fama este invierno ) entre las leyendas que representaron a sus países.

Por primera vez en la historia del torneo, los cuatro ganadores reinantes del premio MVP y del premio Cy Young están en las listas, con Paul Skenes , Tarik Skubal y Aaron Judge alineándose para los EE. UU., y Shohei Ohtani regresando al campeón de 2023, Japón.

En las 20 listas del Clásico Mundial de Béisbol, participan un récord de 78 All-Stars de la MLB, incluyendo 36 que fueron nombrados para las listas de la Liga Americana y la Liga Nacional el año pasado. Ciento noventa jugadores forman parte de las listas de 40 jugadores de la MLB, con 306 jugadores bajo contrato con organizaciones de la MLB.

Roster Estados Unidos

Pitchers: David Bednar, RHP; Matthew Boyd, LHP; Garrett Cleavinger, LHP; Clay Holmes, RHP; Griffin Jax, RHP; Brad Keller, RHP; Clayton Kershaw, LHP; Nolan McLean, RHP; Mason Miller, RHP; Joe Ryan, RHP; Paul Skenes, RHP; Tarik Skubal, LHP; Gabe Speier, LHP; Michael Wacha, RHP; Logan Webb, RHP; Garrett Whitlock, RHP

Infielders: Alex Bregman, 3B; Ernie Clement, UTL; Paul Goldschmidt, 1B; Bryce Harper, 1B; Gunnar Henderson, SS; Cal Raleigh, C; Will Smith, C; Brice Turang, 2B; Bobby Witt Jr., SS

Designated hitter: Kyle Schwarber, DH

Outfielders: Byron Buxton, CF; Corbin Carroll, LF; Pete Crow-Armstrong, CF; Aaron Judge, RF

Venezuela

Pitchers

José Alvarado, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, arlos Guzmán, Yoendrys Gómez, Pablo López, Andrés Machado, Keider Montero

Oddanier Mosqueda, Germán Márquez, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez

Ricardo Sánchez, ntonio Senzatela. Ranger Suárez

Angel Zerpa,

Receptores

William Contreras

Salvador Pérez

Infielders

Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García

Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres

Ezequiel Tovar,

Jardineros

Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, Javier Sanoja

Puerto Rico

Pitchers

Raymond Burgos, LZ, Fernando Cruz, LD, José de León, LD, Edwin Díaz, LD

José Espada, LD, Rico García, LD, Jorge López, LD

Seth Lugo, LD, Jovani Morán, LZ, Luis Quiñones, LD

Ángel Reyes, LD, Yacksel Ríos, LD, Eduardo Rivera, LZ, Elmer Rodríguez, LD

Gabriel Rodríguez, LZ Ricardo Vélez, LD

Catchers

Martín Maldonado, C, Christian Vázquez, C

Infields

Nolan Arenado, 3B, Edwin Arroyo, SS, Darrell Hernáiz, 3B, Emmanuel Rivera, 3B/1B, Luis Vázquez, SS

Jardineros

Willi Castro, LF, Carlos Cortés, LF, Matthew Lugo, CF

MJ Meléndez, OF, Heliot Ramos, RF, Eddie Rosario, RF, Bryan Torres, OF

Japón Pitchers

Diachi Ishii, LD, Hiromi Itoh, LD, Yusei Kikuchi, LZ

Koki Kitayama, LD, Yuki Matsui, LZ, Yuki Matsumoto, LD, Hiroya Miyagi, LZ

Taisei Ota, LD, Ryuhei Sotani, LZ, Tomoyuki Sugano, LD, Kaima Taira, LD, Hiroto Takahashi, LD, Atsuki Taneichi, LD, Yoshinobu Yamamoto, LD

Catchers

Yuhei Nakamura, C

Seishiro Sakamoto, C

Kenya Wakatsuki, C

Infields

Sosuke Genda, SS,

Kaito Kozono, SS

Shugo Maki, 2B, Munetaka Murakami, 1B, Kazuma Okamoto, 3B, Teruaki Sato, 3B

Jardineros

Kensuke Kondo, LF

Shota Morishita, RF

Ukyo Shuto, CF

Seiya Suzuki, RF

Masataka Yoshida, LF

Shohei Ohtani