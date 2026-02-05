Crece la euforia

Las noticias del Clásico Mundial de Béisbol se mezclaron con la Serie del Caribe, incrementando el ambiente beisbolístico de los dominicanos y otros países involucrados.

Conocido el roster dominicano, ofrecido la noche de este jueves, ahora inician los debates y las esperanzas. Sobre todo, pensando que ya no habrá más ausencias de aquí a un mes cuando comience la acción.

Eso incluye el hecho de que por vez primera el público dominicano podrá ver a su selección premium jugando en el estadio Quisqueya Juan Marichal los días 3 y 4 de marzo cuando enfrente a los Tigres de Detroit (de Framber Valdez, que está tomando avión para su presentación ante la prensa).

Los organizadores del equipo dominicano, la Federación de Juan Núñez y el gerente Nelson Cruz, a veces actúan en forma inteligente y lo hicieron la noche del miércoles . Tuvieron una reunión con 3 Cooperstown (Marichal, Pedro y Big Papi, añadiendo también a Edwin Encarnación, una gran figura del béisbol nacional y quien colabora con los trabajos).

En esa reunión, más de carácter social que técnico porque ya todo estaba definido, le sacaron jugo publicitario de pura imagen , estableciendo una complicidad con los tres inmortales. Distinto al 2023, Cruz y Nùñez ahora no quieren cargar solos con una posible , como sucedió en 2017,en caso de que las cosas no salgan a satisfacción plena.

¿Y cuál sería ese objetivo de satisfacción plena? Siendo

realistas, y tratándose del impredecible mundo del béisbol, digamos que el país quedaría conforme si llegan a la final, aunque no traigan la corona.

Si no alcanzan la final será un fracaso, y ustedes, amables lectores, saben de lo que hablo. Si llegan hasta allí habrá conformidad, de lo contrario caerán lágrimas de dolor y decepción.

DETALLES..

Las sedes del clàsico se distribuyen en la forma siguiente:Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

El Grupo A jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico del viernes 6 al miércoles 11 de marzo.

En el parque Daikin de Houston, en fecha del viernes 6 al miércoles 11 de marzo jugarà el Grupo B..

El Grupo C se jugará en el Tokio Dome de la capital de Japón del jueves 5 de marzo al martes 10 de marzo.

El Grupo D jugará en el Estadio loanDepot de los Miami Marlins, el cual albergará por segundo campeonato consecutivo encuentros de las tres rondas. Eso incluirá semifinales y la final del 17 de marzo.

FORMACION DE LOS GRUPOS

En el Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia

Grupo B: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil

Grupo C: Japón, Australia, Corea, República Checa, China Taipei

Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua

EQUIPO CAMPEON 2013

Ahora que la afición dominicana conoce su roster, aprovecho para ofrecer los nombres del equipo campeón del 2013, que tuvo de manager al gran Tony Peña. Ese equipo ganó en forma invicta, 8-0, y previamente había ganado también dos juegos de entrenamiento.

ROTACION: Estuvo formada por el zurdo Wandy Rodrìguez, Edison Vòlquez, Samuel Deduno y Angel Castro .(Noten los nombres, por favor, ninguno candidato a ser inmortal).

RELEVISTAS: Fernando Rodney, Octavio Dotel, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, Pedro Strop, Alfredo Simòn, Josè Veras, Lorenzo Barcelò, y los zurdos Juan Cedeño y Atahualpa Severino.

RECEPTORES: Carlos Santana de titular y Francisco Peña de segundo.

INFIELDERS: Edwin Encarnación, Robinson Canò, José Reyes, Henley Ramìrez, Miguel Tejada, Eric Aybar y Leury Garcìa.

JARDINEROS: Nelson Cruz, Ricardo Nanita, Alejandro de Aza, Moisès Sierra y Eury Pèrez.

Hagan ustedes sus propias comparaciones y se darán cuenta que este equipo de ahora es demasiado superior, en nombres y en calidad, pues como dice el refrán “por sus hechos los conoceréis”.

RECORD: Entonces, Tarik Skubal le ganó el arbitraje a Detroit y su salario del 2026 serà de US$32 millones, nuevo record.. Deja atrás los 31 millones obtenidos por Juan Soto con los Yanquis de Nueva York hace dos años, y que se mantenía como la marca mayor.

Ahora empiezan los análisis de si Skubal estarà conDetroit para postemporada, si llegan hasta allí, o será cambiado en el mes de julio por personal joven. Eso s viene por el asunto de que al final de año puede ir a la agencia libre, y Detroit dizque no tendría US$300 millones para darle. Y yo pregunto: ¿ Y por què no le ponen 50 millones por cada uno de los próximos 6 años y mantienen el equipo en gran nivel? Total, las otras franquicias lo están haciendo con jugadores de posición.

NUEVO CLUB: Inscriba a Miguel Andùjar en nòmina de los Padres de SanDiego, con quienes firmò por 4 millones por un año.¿Què pòsiciòn jugarìa? Varias, pues el hombre puede jugar infield y jardines, y también ser designado.Eso incrementa la presencia dominicana allí, que tiene a los estelares Manny Machado y Fernando Tatis Jr.