¡S.O.S AL ESTADIO QUISQUEYA!

Solo unas pocas horas después de que Sócrates Brito realizara por segundo año seguido el out final del torneo de béisbol, los trabajos en el estadio Quisqueya Juan Marichal tuvieron su apertura.

Con tiempo y holgura prudente, escenario que se preparará para que los dominicanos observen por primera vez a la mayor cantidad de estrellas del béisbol en su país en un mismo partido.

Y por que no, hacerlo en un parque que se prepare como una estructura de Grandes Ligas.

“Esto es lo que se está preparando desde hace días, pues a la mañana siguiente de realizarse el último out en el campeonato invernal ya el terreno de juego estaba intervenido”, expresó Reyni Serrano, administrador del Patronato del estadio Quisqueya al Listín Diario mientras se laboraba en la fase actual en el parque.

Esta es la de abonar el terreno y fortalecer las gramas acondicionamiento del terreno así como el recorte de la grama, es la cuarta de unas seis que esperan ejecutar antes de la entrega de los trabajos, el cual tienen programados hacerlo al menos 3 o 4 días antes de que Detroit y la selección Dominicana se enfrenten el 3 y 4 de marzo en choque de exhibición.

Las tres primeras fueron la siembra de grama en todas las áreas, luego siguieron areación (tirarle una arenilla para nivelar el terreno) verticorte (hacer pequeños agujeros).

La MLB envió a una persona experta en terreno para que de manera personal realice una inspección general del mismo y supervise los trabajos, según Serrano estaría en el país por unos 10 días y luego otras personas de Grandes Ligas vendrían a chequear la continuidad de los trabajos.

Incluso, la MLB también escogió el material que se será colocada en el cuadro interior. “Se llama “Condición” y el mismo disminuye cualquier golpe que puedan darse los peloteros en un deslizamiento”, señaló.

Empleados trabajan en la zona del jardín derecho del estadio Quisqueya Juan Marichal, estructura que ha estado sometidas a labores.glauco moquete

Mientras que desde el home plate al box será en grama y no la arena que es por lo regular. También lo colocarán en las áreas de bullpens.

Asientos

Asimismo, Serrano expuso que alrededor de 600 asientos principalmente de la zona de bleachers serán intervenidos en ambos lados. “Existen muchos que no tienen la parte trasera y ya lo hemos identificados, no habrá ni una sola butaca rota”, señaló.

Ya en las graderías fueron culminados todos los trabajos.

Dugout

Otra áreas que también serán intervenida son los dugout de ambos lados, a los cuales se les cambiarán las corchas, también las maderas serán removidas y se pintará todo.

“Ambos quedarán como nuevos”, recalcó el ingeniero de profesión, quien tiene poco más de dos años como administrador del Patronato.

Corchas en los jardines

En la actualidad también se está en el proceso de remover las corchas de los jardines, mas de 80 serán colocadas nuevas.

Trabajos de pinturas, baños y parqueos

Expuso que habrán amplios trabajos de pinturas tanto en el interior como en el exterior y limpieza en la áreas de parqueos.

Aunque el Quisqueya es una estructura de más de 70, pero lucirá un rostro juvenil para cuando Detroit y el equipo dominicano se enfrenten el 3 y 4 de marzo.

SEPA MAS

Este año solo 62 juegos

Mientras en la campaña del 2024-25, el Quisqueya albergò 77 partidos, incluyendo la final este año esa cantidad disminuyó a 62, esto debido a que solo un equipo de Santo Domingo estuvo en el Round Robin.

Albergará JJCC

El Quisqueya sería la sede del béisbol en los Juegos Centroamericanos a celebrarse, evento que se celebrará desde el 24 de julio al 8 de agosto. Un mes antes de este evento no estará apto para ninguna actividad.

Cuatro conciertos

Entre la culminación de la serie de Grandes Ligas y la apertura de los centroamericanos solo pudieran efectuarse unos 4 conciertos y estos incluiría las presencia de Chayanne y Kany García y otros.