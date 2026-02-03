José Tejeda supervisa la construcción de multiuso de Manabao

El señor José Tejeda, presidente del Consejo de Apoyo a Jarabacoa, se trasladó al distrito municipal de Manabao para supervisar los avances en la construcción del multiuso que se levanta en esta laboriosa comunidad.

La obra de este multi uso, está concebida para beneficiar de manera directa a jóvenes, personas envejecientes y a toda la ciudadanía de Manabao, ya que servirá como un espacio de uso comunitario para actividades deportivas, recreativas y sociales, contribuyendo al fortalecimiento integral de Manabao.

La construcción de esta importante infraestructura es una gestión del Consejo de Apoyo, con el respaldo y las diligencias del viceministro administrativo, Ronald Sánchez, y cuenta con una inversión aproximada de 19 millones de pesos.