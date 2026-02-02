¿Quién es el manager más ganador en la historia de la Serie del Caribe?

También en las Series del Caribe, Félix Fermín levanta los brazos como el dirigente más ganador.

Con seis cetros, Fermín encabeza a todos los estrategas en coronas obtenidas en el béisbol invernal, mientras que en los clásicos caribeños es el premier con los cuatro trofeos conquistados con las Aguilas.

Había debutado como manager en Dominicana en el 2000-01 y obtuvo su primer cetro en Quisqueya tras vencer 4-2 al Escogido y luego encabezó la delegación cibaeña que viajó a Culiacán, México y registró el mejor récord con 4-2.

En el 2003, “El Gato” volvió a ganar al frente de las Aguilas tras concluir con foja de 5-1 y derrotar 6-1 en el evento efectuado en Carolina, Puerto Rico.

Tras alcanzar un segundo puesto en el 2005 (3-3), Fermín y las Aguilas retornaron por sus fueros en el 2007 y concluyeron con foja de 5-1, también en Carolina. Ocuparon el segundo lugar en el 2008.

Pero, 13 años después (2021) volvió al Clásico con las propias Aguilas y ganaron al registrar foja de 7-0. En total, Félix tuvo marca de 27-10 y en su poder cuenta con cuatro de los seis cetros que poseen las Aguilas.

Varios con 2 cetros

Al exparacorto nativo de Mao, le siguen entre los estratega con más cetros Max Oliveras, quien suma dos coronas logradas con Santurce (5-2) en 1993 en Mazatlán, México y con el mismo equipo en el 2000 (6-0) en Santo Domingo. En total comando a nueve conjuntos de Puerto Rico y tiene la particularidad de que comandó en el clásico en cinco décadas diferentes. De por vida tuvo foja de 28-26.

Francisco “Paquín” Estrada es el otro y comandó siete veces en Series del caribe ganando en 1996 (5-1) y en el 2002 (5-1), ambas con Culiacán. De por vida su marca fue de 22-20.

Cananea Reyes tuvo 2 coronas, un segundo puesto y un cuarto con marca de 14-10. Miguel Ángel González con los Leones de La Habana tuvo un título y 2 segundos, con marca de 12-6.

Napoleón Reyes con Lácteos de Pastora y los Tigres de Marianao tuvo 2 coronas y un cuarto puesto.

Luis Matos fue monarca en dos años seguidos con Caguas en 2017 y 18, ambos con 4-2 en Culiacán y Jalisco, México.

El dominicano Eddy Díaz fue campeón en 2011 (4-2) en Mayaguez Puerto Rico y 2013 en Hermosillo, México también finalizando con marca de 4-2.

Mientras que Ken Oberkfell fue campeón con el Escogido en 2010 (5-1) en Isla Margarita y 2012 cuando concluyó con marca de 4-2 en Santo Domingo.