Dominicana inicia con victoria en la Serie del Caribe

Los Leones del Escogido resistieron el embiste de los últimos innings de los Charros de Jalisco e iniciaron la Serie del Caribe del 2026 con un triunfo cinco carreras por cuatro.

El equipo que representa a la República Dominicana anotó tres veces en el tercer inning con un doble de Junior Lake, quien conectó cuatro indiscutibles en el juego, con las bases llenas y luego marcaron dos más en la quinta entrada.

Los mexicanos ripostaron con anotaciones en la sexta y en la séptima pero se quedaron cortos al empatar el partido debido a gran tiro de Lake en un intento fly de sacrificio que impidió que anotara la carrera del empate.

Los actuales campeones de la Serie del Caribe se miden este lunes a las cuatro de la tarde contra los Cangrejeros de Santurce, equipo que representa a Puerto Rico.