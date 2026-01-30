Santana y García conducen a Plaza Valerio a obtener la victoria sobre el GUG

Los jugadores Raimer Santana y Oliver García se combinaron para encestar 45 puntos y conducir a los campeones del club Fernando Plaza Valerio a conquistar su segunda victoria, al derrotar 92-81 al Gregorio Urbano Gilbert (GUG) del Ensanche Libertad, en el primer encuentro de la jornada de este viernes, en la continuación de la serie regular del Torneo Supremo del Baloncesto Superior de Santiago.

La justa es organizada por la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA), que preside el deportista José Luís Aracena, y está dedicada al doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas. Además, se reconoce la trayectoria del exNBA Luís Felipe López, disputándose los equipos la hermosa Copa Banreservas, “El banco de todos los dominicanos”.

Raimer Santana lideró la ofensiva de los ganadores con 24 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes, respaldado por Oliver García con 21 tantos, cuatro tableros, tres asistencias y tres recuperaciones. Jonathan Araujo aportó un doble-doble con 14 unidades y 14 capturas, además de dos asistencias, un balón robado y un tiro bloqueado, mientras que Diego Colón sumó 12 encestes, tres asistencias y dos rebotes.

Por el GUG se destacaron los debutantes Anderson Mirarbeaux con 26 puntos y ocho rebotes, Wesley Sanderds con 21 unidades, nueve asistencias y cuatro tableros, y Kam’ Ron con nueve tantos y seis rebotes.

Al concluir el partido, Plaza Valerio lanzó para un 45.2 % de tiros de campo, 30.0 % en triples y 70.8 % desde la línea de tiros libres, capturó 39 rebotes y concedió 17 asistencias. El GUG, por su parte, tiró para un 43.5 % de campo, 33.3 % en triples y 57.1 % en tiros libres, con 46 rebotes y 21 asistencias concedidas.

El encuentro registró siete cambios de liderazgo y varios empates. La mayor ventaja del GUG fue de 17 puntos cuando el marcador se colocó 66-49, mientras que la del Plaza fue el marcador final 92-81. Las bancas de ambos equipos aportaron 15 puntos cada una.

El GUG dominó con facilidad el primer cuarto 37-24, gracias a una brillante combinación ofensiva de los debutantes Anderson Mirarbeaux y Wesley Sanderds, quienes aportaron 28 de los 37 puntos de su equipo en ese parcial. Mirarbeaux encestó 17 puntos, lanzando de 5-5 desde la línea de tres y capturó tres rebotes, mientras que Sanderds agregó 11 tantos y cuatro asistencias. Por el Plaza Valerio, Oliver García anotó 11 unidades en ese periodo.

El segundo parcial también favoreció al GUG 29-23, permitiéndole irse al descanso del medio tiempo con una ventaja de 17 puntos (66-51). En la primera mitad, los refuerzos debutantes comandaron la ofensiva del GUG con 51 de los 68 puntos del equipo, liderados por Mirarbeaux con 22 puntos y cuatro rebotes, seguido de Sanderds con 21 tantos, siete asistencias y dos capturas, y Kam’ Ron Blue con ocho puntos y cuatro rebotes.

Por el Fernando Plaza Valerio, en la primera mitad sobresalieron Oliver García con 18 puntos y dos rebotes, Diego Colón con 12 unidades, tres asistencias y dos tableros, y Raimer Santana con ocho tantos y dos asistencias.

En la primera mitad, el GUG lanzó para un 54.1 % de tiros de campo, 52.9 % en triples y 70.0 % desde la línea de libres, capturó 23 rebotes y concedió 17 asistencias. El Plaza Valerio, por su parte, lanzó para un 48.6 % de campo, 21.4 % en triples y 70.0 % en tiros libres, con 15 rebotes y siete asistencias concedidas.

Al llegar a la mitad del tercer periodo, restando 4:54 minutos, el Fernando Plaza Valerio mejoró sus estrategias e inició un rally de 15-2, para acercarse 68-66 antes de la pausa de transmisión, aún a favor del GUG, que había llegado a tener ventaja de 15 puntos. Ese tercer cuarto concluyó 20-8, cerrando el parcial con marcador de 74-71 a favor del GUG.

El Plaza comenzó ganando el último cuarto 7-4, igualando el marcador a 78 con 4:10 minutos por jugar. Previo a ese momento, Raimer Santana recibió una falta antideportiva de Romario Roque, encestando uno de dos tiros libres, y de inmediato convirtió un triple para dar ventaja 82-78 a su equipo. Luego, Santana anotó otro triple restando 3:16 de acción para ampliar la ventaja a 85-78, obligando al dirigente del GUG a pedir tiempo.

Tras el tiempo, Santana volvió a encestar un triple para colocar el marcador 88-78, restando 2:20 minutos. Con 1:33 por jugar, Richard Polanco logró una canasta con falta para romper el rally 17-6 del Plaza y poner la pizarra 88-80, fallando el tiro libre. Finalmente, el Plaza Valerio ganó el último cuarto 21-7, asegurando su segundo triunfo de la serie y colocando su récord en 2-2, mientras que el GUG sufrió su cuarta derrota en igual número de presentaciones.